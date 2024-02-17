Рейтинг@Mail.ru
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода - РИА Новости, 17.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 17.02.2024 (обновлено: 19:22 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/obstrel-1927977374.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода - РИА Новости, 17.02.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода
После обстрела Белгорода со стороны ВСУ один раненый остается в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T17:45
2024-02-17T19:22
белгород
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
удар всу по тц в белгороде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927591806_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_e0f9b989a9272c1fcd8cf7376749eb28.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. После обстрела Белгорода со стороны ВСУ один раненый остается в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.&quot;Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь&quot;, — говорится в публикации.Всего в стационарах остаются 14 человек, среди них двое детей. Состояние пяти пациентов, в том числе одного несовершеннолетнего, врачи оценивают как тяжелое, еще восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.Всем пострадавшим оказывают помощь при координации Федерального центра медицины катастроф.ВСУ нанесли удар по Белгороду днем в минувший четверг. Погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 на улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240216/obstrel-1927830850.html
белгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927591806_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c4ba59e8630142ef0472a38735808f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, вооруженные силы украины, происшествия, россия, удар всу по тц в белгороде
Белгород, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

Минздрав: 14 раненных при обстреле Белгорода ВСУ остаются в больницах

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкТорговый центр, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Торговый центр, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Торговый центр, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. После обстрела Белгорода со стороны ВСУ один раненый остается в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
«

"Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь", — говорится в публикации.

Всего в стационарах остаются 14 человек, среди них двое детей. Состояние пяти пациентов, в том числе одного несовершеннолетнего, врачи оценивают как тяжелое, еще восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.
Всем пострадавшим оказывают помощь при координации Федерального центра медицины катастроф.
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Удар пришелся по торговому центру.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В здании выбило стекла и повредило фасад.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 7

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 7

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 7

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 7

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 7

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7
ВСУ нанесли удар по Белгороду днем в минувший четверг. Погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 на улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Студент БелГУ погиб из-за травм после обстрела города со стороны ВСУ
16 февраля, 16:51
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияУдар ВСУ по ТЦ в Белгороде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала