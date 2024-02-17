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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода - РИА Новости, 17.02.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода
После обстрела Белгорода со стороны ВСУ один раненый остается в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T17:45
2024-02-17T17:45
2024-02-17T19:22
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удар всу по тц в белгороде
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. После обстрела Белгорода со стороны ВСУ один раненый остается в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения."Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь", — говорится в публикации.Всего в стационарах остаются 14 человек, среди них двое детей. Состояние пяти пациентов, в том числе одного несовершеннолетнего, врачи оценивают как тяжелое, еще восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.Всем пострадавшим оказывают помощь при координации Федерального центра медицины катастроф.ВСУ нанесли удар по Белгороду днем в минувший четверг. Погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 на улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240216/obstrel-1927830850.html
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белгород, вооруженные силы украины, происшествия, россия, удар всу по тц в белгороде
Белгород, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода
Минздрав: 14 раненных при обстреле Белгорода ВСУ остаются в больницах