https://ria.ru/20240217/obstrel-1927977374.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода - РИА Новости, 17.02.2024

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

После обстрела Белгорода со стороны ВСУ один раненый остается в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T17:45

2024-02-17T17:45

2024-02-17T19:22

белгород

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

удар всу по тц в белгороде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927591806_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_e0f9b989a9272c1fcd8cf7376749eb28.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. После обстрела Белгорода со стороны ВСУ один раненый остается в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения."Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь", — говорится в публикации.Всего в стационарах остаются 14 человек, среди них двое детей. Состояние пяти пациентов, в том числе одного несовершеннолетнего, врачи оценивают как тяжелое, еще восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.Всем пострадавшим оказывают помощь при координации Федерального центра медицины катастроф.ВСУ нанесли удар по Белгороду днем в минувший четверг. Погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 на улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240216/obstrel-1927830850.html

белгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, вооруженные силы украины, происшествия, россия, удар всу по тц в белгороде