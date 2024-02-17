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При атаке на стадион в Белгороде бабушка получила ранения средней тяжести - РИА Новости, 17.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:28 17.02.2024 (обновлено: 16:29 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/obstrel-1927967928.html
При атаке на стадион в Белгороде бабушка получила ранения средней тяжести
При атаке на стадион в Белгороде бабушка получила ранения средней тяжести - РИА Новости, 17.02.2024
При атаке на стадион в Белгороде бабушка получила ранения средней тяжести
Бабушка, которая гуляла на школьном стадионе с годовалым ребенком в момент атаки ВСУ по Белгороду, жива, она получила ранения средней тяжести, сейчас находится... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T16:28
2024-02-17T16:29
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
украина
валерия (алла перфилова)
вооруженные силы украины
удар всу по тц в белгороде
происшествия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Бабушка, которая гуляла на школьном стадионе с годовалым ребенком в момент атаки ВСУ по Белгороду, жива, она получила ранения средней тяжести, сейчас находится в больнице, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье. "Девочка гуляла с бабушкой, бабушка с ранениями средней тяжести, она в больнице, но не в реанимации", - сказал собеседник агентства. Годовалая девочка Валерия, с которой гуляла женщина, погибла во время атаки ВСУ. В субботу, 17 февраля с ребенком простились, на похоронах присутствовали родители девочки, один из которых - студент медколледжа. Проститься с Валерией пришли также родные, коллеги родителей, студенты медколледжа. Все клали рядом с гробом игрушки. Минобороны Росссии сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По последним данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
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белгород, белгородская область, украина, валерия (алла перфилова), вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Украина, Валерия (Алла Перфилова), Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Происшествия
При атаке на стадион в Белгороде бабушка получила ранения средней тяжести

При атаке ВСУ на стадион в Белгороде бабушка получила ранения средней тяжести

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Бабушка, которая гуляла на школьном стадионе с годовалым ребенком в момент атаки ВСУ по Белгороду, жива, она получила ранения средней тяжести, сейчас находится в больнице, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье.
"Девочка гуляла с бабушкой, бабушка с ранениями средней тяжести, она в больнице, но не в реанимации", - сказал собеседник агентства. Годовалая девочка Валерия, с которой гуляла женщина, погибла во время атаки ВСУ.
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В субботу, 17 февраля с ребенком простились, на похоронах присутствовали родители девочки, один из которых - студент медколледжа. Проститься с Валерией пришли также родные, коллеги родителей, студенты медколледжа. Все клали рядом с гробом игрушки.
Минобороны Росссии сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По последним данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьУкраинаВалерия (Алла Перфилова)Вооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по ТЦ в БелгородеПроисшествия
 
 
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