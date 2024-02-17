https://ria.ru/20240217/obstrel-1927958244.html
Знакомые рассказали о преподавательнице, погибшей при обстреле Белгорода
Знакомые рассказали о преподавательнице, погибшей при обстреле Белгорода - РИА Новости, 17.02.2024
Знакомые рассказали о преподавательнице, погибшей при обстреле Белгорода
Знакомая преподавателя Любови Губкиной, погибшей при украинском обстреле Белгорода 15 февраля, вспоминает ее как светлого человека, готового помочь любому. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T15:14
2024-02-17T15:14
2024-02-17T15:14
удар всу по тц в белгороде
россия
белгород
белгородская область
происшествия
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 17 фев — РИА Новости. Знакомая преподавателя Любови Губкиной, погибшей при украинском обстреле Белгорода 15 февраля, вспоминает ее как светлого человека, готового помочь любому. Ранее в пресс-службе Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) рассказали, что преподаватель Любовь Губкина проработала в университете более 23 лет, у нее осталось трое детей. Во время атаки ВСУ Губкина направлялась со своей матерью на похороны к свекрови. Женщины зашли в торговый центр что-то купить и попали под обстрел. Губкина скончалась на месте, ее мать получила серьезные травмы. По данным пресс-службы, прощание с погибшей прошло в субботу в университетском домовом храме во имя Архангела Гавриила. "Любовь Алексеевна — это очень светлый человек, которая любила жизнь, которая любила своих детей. Всегда приходила на помощь любому человеку, абсолютно любому. Всегда во всем помогала. Трое деток у нее, один уже взрослый человек, девочка 16 лет, Светочка, и младший — третий класс, 10 лет", — рассказала учительница дочери Губкиной Ольга Александровна в беседе с РИА Новости. Она добавила, что простилась с погибшей в храме, на кладбище не сможет поехать. По ее словам, Губкину похоронят на Юго-западном кладбище в Белгороде. Бывшие студенты Любови Губкиной говорят о ней только добрые слова. Они отмечают, что Любовь всегда была готова помочь им, а эта трагедия помогла им еще сильнее сплотиться. Минобороны России сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По последним данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Прощание с преподавательницей БелГУ, погибшей во время обстрела ВСУ
Прощание с преподавательницей БелГУ, погибшей во время обстрела ВСУ
2024-02-17T15:14
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Иностранные студенты на возложении цветов около разбитого ТЦ в Белгороде
Иностранные студенты на возложении цветов около разбитого ТЦ в Белгороде
2024-02-17T15:14
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удар всу по тц в белгороде, россия, белгород, белгородская область, происшествия
Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Россия, Белгород, Белгородская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Знакомые рассказали о преподавательнице, погибшей при обстреле Белгорода
Знакомые: погибшая при обстреле Белгорода Губкина была светлым человеком
БЕЛГОРОД, 17 фев — РИА Новости. Знакомая преподавателя Любови Губкиной, погибшей при украинском обстреле Белгорода 15 февраля, вспоминает ее как светлого человека, готового помочь любому.
Ранее в пресс-службе Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) рассказали, что преподаватель Любовь Губкина проработала в университете более 23 лет, у нее осталось трое детей. Во время атаки ВСУ Губкина направлялась со своей матерью на похороны к свекрови. Женщины зашли в торговый центр что-то купить и попали под обстрел. Губкина скончалась на месте, ее мать получила серьезные травмы. По данным пресс-службы, прощание с погибшей прошло в субботу в университетском домовом храме во имя Архангела Гавриила.
"Любовь Алексеевна — это очень светлый человек, которая любила жизнь, которая любила своих детей. Всегда приходила на помощь любому человеку, абсолютно любому. Всегда во всем помогала. Трое деток у нее, один уже взрослый человек, девочка 16 лет, Светочка, и младший — третий класс, 10 лет", — рассказала учительница дочери Губкиной Ольга Александровна в беседе с РИА Новости.
Она добавила, что простилась с погибшей в храме, на кладбище не сможет поехать. По ее словам, Губкину похоронят на Юго-западном кладбище в Белгороде. Бывшие студенты Любови Губкиной говорят о ней только добрые слова. Они отмечают, что Любовь всегда была готова помочь им, а эта трагедия помогла им еще сильнее сплотиться.
Минобороны России сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По последним данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
Последствия удара ВСУ по Белгороду
Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.
1 из 7
Удар пришелся по торговому центру.
2 из 7
В здании выбило стекла и повредило фасад.
3 из 7
Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.
4 из 7
По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.
5 из 7
Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".
6 из 7
По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.
7 из 7
Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.
1 из 7
Удар пришелся по торговому центру.
2 из 7
В здании выбило стекла и повредило фасад.
3 из 7
Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.
4 из 7
По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.
5 из 7
Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".
6 из 7
По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.
7 из 7