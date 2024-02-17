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Знакомые рассказали о преподавательнице, погибшей при обстреле Белгорода - РИА Новости, 17.02.2024
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15:14 17.02.2024
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Знакомые рассказали о преподавательнице, погибшей при обстреле Белгорода
Знакомые рассказали о преподавательнице, погибшей при обстреле Белгорода - РИА Новости, 17.02.2024
Знакомые рассказали о преподавательнице, погибшей при обстреле Белгорода
Знакомая преподавателя Любови Губкиной, погибшей при украинском обстреле Белгорода 15 февраля, вспоминает ее как светлого человека, готового помочь любому. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T15:14
2024-02-17T15:14
удар всу по тц в белгороде
россия
белгород
белгородская область
происшествия
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 17 фев — РИА Новости. Знакомая преподавателя Любови Губкиной, погибшей при украинском обстреле Белгорода 15 февраля, вспоминает ее как светлого человека, готового помочь любому. Ранее в пресс-службе Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) рассказали, что преподаватель Любовь Губкина проработала в университете более 23 лет, у нее осталось трое детей. Во время атаки ВСУ Губкина направлялась со своей матерью на похороны к свекрови. Женщины зашли в торговый центр что-то купить и попали под обстрел. Губкина скончалась на месте, ее мать получила серьезные травмы. По данным пресс-службы, прощание с погибшей прошло в субботу в университетском домовом храме во имя Архангела Гавриила. "Любовь Алексеевна — это очень светлый человек, которая любила жизнь, которая любила своих детей. Всегда приходила на помощь любому человеку, абсолютно любому. Всегда во всем помогала. Трое деток у нее, один уже взрослый человек, девочка 16 лет, Светочка, и младший — третий класс, 10 лет", — рассказала учительница дочери Губкиной Ольга Александровна в беседе с РИА Новости. Она добавила, что простилась с погибшей в храме, на кладбище не сможет поехать. По ее словам, Губкину похоронят на Юго-западном кладбище в Белгороде. Бывшие студенты Любови Губкиной говорят о ней только добрые слова. Они отмечают, что Любовь всегда была готова помочь им, а эта трагедия помогла им еще сильнее сплотиться. Минобороны России сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По последним данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Прощание с преподавательницей БелГУ, погибшей во время обстрела ВСУ
Прощание с преподавательницей БелГУ, погибшей во время обстрела ВСУ
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Иностранные студенты на возложении цветов около разбитого ТЦ в Белгороде
Иностранные студенты на возложении цветов около разбитого ТЦ в Белгороде
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удар всу по тц в белгороде, россия, белгород, белгородская область, происшествия
Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Россия, Белгород, Белгородская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Знакомые рассказали о преподавательнице, погибшей при обстреле Белгорода

Знакомые: погибшая при обстреле Белгорода Губкина была светлым человеком

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 17 фев — РИА Новости. Знакомая преподавателя Любови Губкиной, погибшей при украинском обстреле Белгорода 15 февраля, вспоминает ее как светлого человека, готового помочь любому.
Ранее в пресс-службе Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) рассказали, что преподаватель Любовь Губкина проработала в университете более 23 лет, у нее осталось трое детей. Во время атаки ВСУ Губкина направлялась со своей матерью на похороны к свекрови. Женщины зашли в торговый центр что-то купить и попали под обстрел. Губкина скончалась на месте, ее мать получила серьезные травмы. По данным пресс-службы, прощание с погибшей прошло в субботу в университетском домовом храме во имя Архангела Гавриила.
"Любовь Алексеевна — это очень светлый человек, которая любила жизнь, которая любила своих детей. Всегда приходила на помощь любому человеку, абсолютно любому. Всегда во всем помогала. Трое деток у нее, один уже взрослый человек, девочка 16 лет, Светочка, и младший — третий класс, 10 лет", — рассказала учительница дочери Губкиной Ольга Александровна в беседе с РИА Новости.
Она добавила, что простилась с погибшей в храме, на кладбище не сможет поехать. По ее словам, Губкину похоронят на Юго-западном кладбище в Белгороде. Бывшие студенты Любови Губкиной говорят о ней только добрые слова. Они отмечают, что Любовь всегда была готова помочь им, а эта трагедия помогла им еще сильнее сплотиться.
Минобороны России сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По последним данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Удар пришелся по торговому центру.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В здании выбило стекла и повредило фасад.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 7

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 7

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 7

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 7

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 7

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
Специальная военная операция на УкраинеУдар ВСУ по ТЦ в БелгородеРоссияБелгородБелгородская областьПроисшествия
 
 
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