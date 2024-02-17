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Российский дипломат указал на наличие вопросов к Британии по Навальному - РИА Новости, 17.02.2024
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14:54 17.02.2024 (обновлено: 17:16 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/navalnyy-1927956085.html
Российский дипломат указал на наличие вопросов к Британии по Навальному
Российский дипломат указал на наличие вопросов к Британии по Навальному - РИА Новости, 17.02.2024
Российский дипломат указал на наличие вопросов к Британии по Навальному
Вызванный в британский МИД советник-посланник посольства России в Лондоне заявил британской стороне, что у Москвы также накопилось немало вопросов к... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T14:54
2024-02-17T17:16
лондон
россия
москва
дмитрий песков
мария захарова
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ив роше
нато
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вызванный в британский МИД советник-посланник посольства России в Лондоне заявил британской стороне, что у Москвы также накопилось немало вопросов к Великобритании, в частности по теме мнимого "отравления" Алексея Навального в 2020 году, говорится в комментарии дипмиссии, переданном РИА Новости. Дипломат России был ранее вызван в МИД Британии в связи со смертью Навального. "Подчеркнуто, что у России также накопилось немало вопросов к Лондону, в частности по теме мнимого "отравления" А. Навального в 2020 году", — заявили в посольстве. По данным управления ФСИН по Ямалу, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции к пациенту занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны), итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии — до особого. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД России отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее": буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения".
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927869964.html
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лондон, россия, москва, дмитрий песков, мария захарова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше, нато, в мире
Лондон, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ив Роше, НАТО, В мире
Российский дипломат указал на наличие вопросов к Британии по Навальному

Дипломат РФ указал на наличие вопросов к Британии по "отравлению" Навального

© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вызванный в британский МИД советник-посланник посольства России в Лондоне заявил британской стороне, что у Москвы также накопилось немало вопросов к Великобритании, в частности по теме мнимого "отравления" Алексея Навального в 2020 году, говорится в комментарии дипмиссии, переданном РИА Новости.
Дипломат России был ранее вызван в МИД Британии в связи со смертью Навального.
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Песков прокомментировал реакцию Запада по поводу смерти Навального
16 февраля, 19:23
"Подчеркнуто, что у России также накопилось немало вопросов к Лондону, в частности по теме мнимого "отравления" А. Навального в 2020 году", — заявили в посольстве.
По данным управления ФСИН по Ямалу, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции к пациенту занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Володин рассказал, кому на Западе выгодна смерть Навального
16 февраля, 18:34
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны), итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии — до особого.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД России отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее": буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения".
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Шольц прокомментировал смерть Навального
16 февраля, 15:44
 
ЛондонРоссияМоскваДмитрий ПесковМария ЗахароваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Ив РошеНАТОВ мире
 
 
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