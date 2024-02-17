https://ria.ru/20240217/navalnyy-1927956085.html

Российский дипломат указал на наличие вопросов к Британии по Навальному

Российский дипломат указал на наличие вопросов к Британии по Навальному - РИА Новости, 17.02.2024

Российский дипломат указал на наличие вопросов к Британии по Навальному

Вызванный в британский МИД советник-посланник посольства России в Лондоне заявил британской стороне, что у Москвы также накопилось немало вопросов к... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T14:54

2024-02-17T14:54

2024-02-17T17:16

лондон

россия

москва

дмитрий песков

мария захарова

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ив роше

нато

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вызванный в британский МИД советник-посланник посольства России в Лондоне заявил британской стороне, что у Москвы также накопилось немало вопросов к Великобритании, в частности по теме мнимого "отравления" Алексея Навального в 2020 году, говорится в комментарии дипмиссии, переданном РИА Новости. Дипломат России был ранее вызван в МИД Британии в связи со смертью Навального. "Подчеркнуто, что у России также накопилось немало вопросов к Лондону, в частности по теме мнимого "отравления" А. Навального в 2020 году", — заявили в посольстве. По данным управления ФСИН по Ямалу, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции к пациенту занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны), итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии — до особого. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД России отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее": буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения".

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927869964.html

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https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927812127.html

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лондон, россия, москва, дмитрий песков, мария захарова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше, нато, в мире