Лондон попытался обвинить Москву в смерти Навального*, заявило посольство
Посольство РФ: Лондон попытался обвинить Москву в смерти Навального*
Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Британская сторона в ходе встречи с вызванным в МИД советником-посланником российского посольства в Лондоне попытался без всяких на то оснований возложить на российские власти ответственность за смерть Алексея Навального*, говорится в комментарии, переданном РИА Новости.
"Шестнадцатого февраля советник-посланник посольства действительно был приглашен на беседу в МИД Великобритании. В ходе встречи британская сторона озвучила ряд предвзятых и оторванных от реальности оценок ситуации, связанной со смертью гражданина А. Навального*, а также попыталась без всяких на то оснований возложить на российские власти ответственность за произошедшее", - заявили в посольстве.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального* оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального* в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального* были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения".
По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный* почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального* будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального*, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный* попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.