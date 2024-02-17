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Лондон попытался обвинить Москву в смерти Навального*, заявило посольство - РИА Новости, 17.02.2024
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14:11 17.02.2024 (обновлено: 14:19 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/navalnyy-1927951071.html
Лондон попытался обвинить Москву в смерти Навального*, заявило посольство
Лондон попытался обвинить Москву в смерти Навального*, заявило посольство - РИА Новости, 17.02.2024
Лондон попытался обвинить Москву в смерти Навального*, заявило посольство
Британская сторона в ходе встречи с вызванным в МИД советником-посланником российского посольства в Лондоне попытался без всяких на то оснований возложить на... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T14:11
2024-02-17T14:19
в мире
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нато
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Британская сторона в ходе встречи с вызванным в МИД советником-посланником российского посольства в Лондоне попытался без всяких на то оснований возложить на российские власти ответственность за смерть Алексея Навального*, говорится в комментарии, переданном РИА Новости."Шестнадцатого февраля советник-посланник посольства действительно был приглашен на беседу в МИД Великобритании. В ходе встречи британская сторона озвучила ряд предвзятых и оторванных от реальности оценок ситуации, связанной со смертью гражданина А. Навального*, а также попыталась без всяких на то оснований возложить на российские власти ответственность за произошедшее", - заявили в посольстве.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального* оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального* в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального* были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения".По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный* почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального* будут установлены.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального*, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный* попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927869964.html
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927861654.html
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в мире, россия, дмитрий песков, мария захарова, москва, лондон, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), нато, ив роше
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Москва, Лондон, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), НАТО, Ив Роше
Лондон попытался обвинить Москву в смерти Навального*, заявило посольство

Посольство РФ: Лондон попытался обвинить Москву в смерти Навального*

© РИА Новости / Игорь МихалевЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Игорь Михалев
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Британская сторона в ходе встречи с вызванным в МИД советником-посланником российского посольства в Лондоне попытался без всяких на то оснований возложить на российские власти ответственность за смерть Алексея Навального*, говорится в комментарии, переданном РИА Новости.
"Шестнадцатого февраля советник-посланник посольства действительно был приглашен на беседу в МИД Великобритании. В ходе встречи британская сторона озвучила ряд предвзятых и оторванных от реальности оценок ситуации, связанной со смертью гражданина А. Навального*, а также попыталась без всяких на то оснований возложить на российские власти ответственность за произошедшее", - заявили в посольстве.
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Песков прокомментировал реакцию Запада по поводу смерти Навального
16 февраля, 19:23
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального* оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального* в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального* были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения".
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Володин рассказал, кому на Западе выгодна смерть Навального
16 февраля, 18:34
По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный* почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального* будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального*, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный* попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Шольц прокомментировал смерть Навального
16 февраля, 15:44
 
В миреРоссияДмитрий ПесковМария ЗахароваМоскваЛондонФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)НАТОИв Роше
 
 
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