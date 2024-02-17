https://ria.ru/20240217/musk-1927926479.html

Медведев предупредил Маска об охоте на него госцензуры США

Медведев предупредил Маска об охоте на него госцензуры США - РИА Новости, 17.02.2024

Медведев предупредил Маска об охоте на него госцензуры США

Зампредседателя Совбеза России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в соцсети X предупредил американского предпринимателя Илона Маска, что машина... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T10:49

2024-02-17T10:49

2024-02-17T14:35

дмитрий медведев

илон маск

россия

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в соцсети X предупредил американского предпринимателя Илона Маска, что машина государственной цензуры США продолжит охоту на него. Ранее Маск заявил, что американцы не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в США. По его словам, он и его компании подверглись постоянным атакам, как только цензура в социальной сети X была отменена. "Они только начали свою охоту, Илон", — прокомментировал Медведев слова миллиардера в соцсети X.Осенью 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает, не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. За сделкой последовала череда сокращений персонала компании.

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Ольга Фомченкова

дмитрий медведев, илон маск, россия, сша, в мире, технологии, twitter