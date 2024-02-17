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Медведев предупредил Маска об охоте на него госцензуры США
Медведев предупредил Маска об охоте на него госцензуры США - РИА Новости, 17.02.2024
Медведев предупредил Маска об охоте на него госцензуры США
Зампредседателя Совбеза России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в соцсети X предупредил американского предпринимателя Илона Маска, что машина... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T10:49
2024-02-17T10:49
2024-02-17T14:35
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в соцсети X предупредил американского предпринимателя Илона Маска, что машина государственной цензуры США продолжит охоту на него. Ранее Маск заявил, что американцы не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в США. По его словам, он и его компании подверглись постоянным атакам, как только цензура в социальной сети X была отменена. "Они только начали свою охоту, Илон", — прокомментировал Медведев слова миллиардера в соцсети X.Осенью 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает, не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. За сделкой последовала череда сокращений персонала компании.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, илон маск, россия, сша, в мире, технологии, twitter
Дмитрий Медведев, Илон Маск, Россия, США, В мире, Технологии, Twitter
Медведев предупредил Маска об охоте на него госцензуры США
Медведев предупредил Маска, что машина госцензуры США начала охоту на него