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Медведев предупредил Маска об охоте на него госцензуры США - РИА Новости, 17.02.2024
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10:49 17.02.2024 (обновлено: 14:35 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/musk-1927926479.html
Медведев предупредил Маска об охоте на него госцензуры США
Медведев предупредил Маска об охоте на него госцензуры США - РИА Новости, 17.02.2024
Медведев предупредил Маска об охоте на него госцензуры США
Зампредседателя Совбеза России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в соцсети X предупредил американского предпринимателя Илона Маска, что машина... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T10:49
2024-02-17T14:35
дмитрий медведев
илон маск
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в соцсети X предупредил американского предпринимателя Илона Маска, что машина государственной цензуры США продолжит охоту на него. Ранее Маск заявил, что американцы не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в США. По его словам, он и его компании подверглись постоянным атакам, как только цензура в социальной сети X была отменена. &quot;Они только начали свою охоту, Илон&quot;, — прокомментировал Медведев слова миллиардера в соцсети X.Осенью 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает, не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. За сделкой последовала череда сокращений персонала компании.
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дмитрий медведев, илон маск, россия, сша, в мире, технологии, twitter
Дмитрий Медведев, Илон Маск, Россия, США, В мире, Технологии, Twitter
Медведев предупредил Маска об охоте на него госцензуры США

Медведев предупредил Маска, что машина госцензуры США начала охоту на него

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в соцсети X предупредил американского предпринимателя Илона Маска, что машина государственной цензуры США продолжит охоту на него.
Ранее Маск заявил, что американцы не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в США. По его словам, он и его компании подверглись постоянным атакам, как только цензура в социальной сети X была отменена.
«

"Они только начали свою охоту, Илон", — прокомментировал Медведев слова миллиардера в соцсети X.

Осенью 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает, не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. За сделкой последовала череда сокращений персонала компании.
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Дмитрий МедведевИлон МаскРоссияСШАВ миреТехнологииTwitter
 
 
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