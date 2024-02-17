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СМИ: суд передумал принуждать Маска давать показания о покупке Twitter - РИА Новости, 17.02.2024
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04:43 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/mask-1927907521.html
СМИ: суд передумал принуждать Маска давать показания о покупке Twitter
СМИ: суд передумал принуждать Маска давать показания о покупке Twitter - РИА Новости, 17.02.2024
СМИ: суд передумал принуждать Маска давать показания о покупке Twitter
Суд в Калифорнии передумал принуждать предпринимателя Илона Маска давать показания в комиссии по ценным бумагам о покупке соцсети Twitter, сообщает Блумберг. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T04:43
2024-02-17T04:43
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Суд в Калифорнии передумал принуждать предпринимателя Илона Маска давать показания в комиссии по ценным бумагам о покупке соцсети Twitter, сообщает Блумберг. &quot;Федеральный судья сообщила, что по ошибке распорядилась исполнить повестку&quot;, - сообщает агентство.Как говорится в сообщении, Маск сможет оспорить соответствующе решение в следующей инстанции, а судья, постановившая, что повестку требуется исполнить, изменила свою позицию на рекомендательную. Дело передано окружному судье, отмечает агентства. Ранее суд согласился обеспечить исполнение повестки в адрес Маска о показаниях для комиссии по ценным бумагам и биржам о возможных нарушениях при покупке Twitter. Маск осенью прошлого года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. За сделкой последовала череда сокращений персонала компании.
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РИА Новости
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96
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в мире, калифорния, илон маск, twitter
В мире, Калифорния, Илон Маск, Twitter
СМИ: суд передумал принуждать Маска давать показания о покупке Twitter

Блумберг: суд передумал принуждать Маска давать показания о покупке Twitter

© AP Photo / Benjamin FanjoyИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Benjamin Fanjoy
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Суд в Калифорнии передумал принуждать предпринимателя Илона Маска давать показания в комиссии по ценным бумагам о покупке соцсети Twitter, сообщает Блумберг.
«

"Федеральный судья сообщила, что по ошибке распорядилась исполнить повестку", - сообщает агентство.

Как говорится в сообщении, Маск сможет оспорить соответствующе решение в следующей инстанции, а судья, постановившая, что повестку требуется исполнить, изменила свою позицию на рекомендательную. Дело передано окружному судье, отмечает агентства.
Ранее суд согласился обеспечить исполнение повестки в адрес Маска о показаниях для комиссии по ценным бумагам и биржам о возможных нарушениях при покупке Twitter.
Маск осенью прошлого года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. За сделкой последовала череда сокращений персонала компании.
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