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Маск рассказал о влиянии государственной цензуры в США
Маск рассказал о влиянии государственной цензуры в США - РИА Новости, 17.02.2024
Маск рассказал о влиянии государственной цензуры в США
Американцы не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в США, заявил американской предприниматель Илон Маск. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T02:04
2024-02-17T02:04
2024-02-17T05:28
в мире
сша
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Американцы не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в США, заявил американской предприниматель Илон Маск."Общество до сих пор не понимает даже крошечной доли мощи цензурного государственно-промышленного комплекса. Как и было предсказано, я и мои компании подверглись постоянным атакам, как только цензура на этой платформе (социальной сети X - ред.) была отменена. Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?" - написал Маск в X, комментируя сообщение миллиардера Дэвида Сакса, который написал, что рад жить в США, потому что в этой стране у него "есть свобода слова и свобода от политических преследований". Сакс добавил, что демократы каждый день пытаются подорвать эти права.Осенью 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. За сделкой последовала череда сокращений персонала компании.
https://ria.ru/20240217/tramp-1927901049.html
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в мире, сша, илон маск
Маск рассказал о влиянии государственной цензуры в США
Маск: американцы не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в США