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Маск рассказал о влиянии государственной цензуры в США - РИА Новости, 17.02.2024
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02:04 17.02.2024 (обновлено: 05:28 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/mask-1927903083.html
Маск рассказал о влиянии государственной цензуры в США
Маск рассказал о влиянии государственной цензуры в США - РИА Новости, 17.02.2024
Маск рассказал о влиянии государственной цензуры в США
Американцы не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в США, заявил американской предприниматель Илон Маск. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T02:04
2024-02-17T05:28
в мире
сша
илон маск
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Американцы не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в США, заявил американской предприниматель Илон Маск.&quot;Общество до сих пор не понимает даже крошечной доли мощи цензурного государственно-промышленного комплекса. Как и было предсказано, я и мои компании подверглись постоянным атакам, как только цензура на этой платформе (социальной сети X - ред.) была отменена. Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?&quot; - написал Маск в X, комментируя сообщение миллиардера Дэвида Сакса, который написал, что рад жить в США, потому что в этой стране у него &quot;есть свобода слова и свобода от политических преследований&quot;. Сакс добавил, что демократы каждый день пытаются подорвать эти права.Осенью 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. За сделкой последовала череда сокращений персонала компании.
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в мире, сша, илон маск
В мире, США, Илон Маск
Маск рассказал о влиянии государственной цензуры в США

Маск: американцы не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в США

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Американцы не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в США, заявил американской предприниматель Илон Маск.
«

"Общество до сих пор не понимает даже крошечной доли мощи цензурного государственно-промышленного комплекса. Как и было предсказано, я и мои компании подверглись постоянным атакам, как только цензура на этой платформе (социальной сети X - ред.) была отменена. Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?" - написал Маск в X, комментируя сообщение миллиардера Дэвида Сакса, который написал, что рад жить в США, потому что в этой стране у него "есть свобода слова и свобода от политических преследований". Сакс добавил, что демократы каждый день пытаются подорвать эти права.

Осенью 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. За сделкой последовала череда сокращений персонала компании.
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