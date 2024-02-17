https://ria.ru/20240217/kazakhstan-1927922322.html

В Казахстане проходит операция против религиозных радикалов

В Казахстане проходит операция против религиозных радикалов - РИА Новости, 17.02.2024

В Казахстане проходит операция против религиозных радикалов

Комитет национальной безопасности Казахстана начал в семи регионах республики масштабную операцию по пресечению деятельности преступных группировок, в которых... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T10:03

2024-02-17T10:03

2024-02-17T10:03

в мире

казахстан

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АСТАНА, 17 фев - РИА Новости. Комитет национальной безопасности Казахстана начал в семи регионах республики масштабную операцию по пресечению деятельности преступных группировок, в которых состоят приверженцы деструктивных религиозных течений, сообщила пресс-служба комитета. "Семнадцатого февраля 2024 года Комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции и при координации генеральной прокуратуры в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях и городе Шымкент начата операция по пресечению деятельности преступных группировок, в которых состоят приверженцы деструктивных религиозных течений", - говорится в сообщении. Указывается, что о результатах операции будет сообщено позже. В ноябре 2023 года Комитетом нацбезопасности Казахстана в трех городах Казахстана - Астане, Атырау и Жезказгане - были нейтрализованы ячейки радикальной религиозной группировки. Тогда по подозрению в пропаганде терроризма, а также создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы были задержаны 12 человек. По версии следствия, задержанные преследовали цель свержения светского строя в Казахстане.

https://ria.ru/20231109/spetssluzhby-1908403627.html

казахстан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан