В Казахстане проходит операция против религиозных радикалов
КНБ проводит в семи регионах Казахстана операцию против религиозных радикалов
Сотрудники полиции в Казахстане. Архивное фото
АСТАНА, 17 фев - РИА Новости. Комитет национальной безопасности Казахстана начал в семи регионах республики масштабную операцию по пресечению деятельности преступных группировок, в которых состоят приверженцы деструктивных религиозных течений, сообщила пресс-служба комитета.
«
"Семнадцатого февраля 2024 года Комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции и при координации генеральной прокуратуры в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях и городе Шымкент начата операция по пресечению деятельности преступных группировок, в которых состоят приверженцы деструктивных религиозных течений", - говорится в сообщении.
Указывается, что о результатах операции будет сообщено позже.
В ноябре 2023 года Комитетом нацбезопасности Казахстана в трех городах Казахстана - Астане, Атырау и Жезказгане - были нейтрализованы ячейки радикальной религиозной группировки. Тогда по подозрению в пропаганде терроризма, а также создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы были задержаны 12 человек. По версии следствия, задержанные преследовали цель свержения светского строя в Казахстане.