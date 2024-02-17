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В Казахстане проходит операция против религиозных радикалов - РИА Новости, 17.02.2024
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10:03 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/kazakhstan-1927922322.html
В Казахстане проходит операция против религиозных радикалов
В Казахстане проходит операция против религиозных радикалов - РИА Новости, 17.02.2024
В Казахстане проходит операция против религиозных радикалов
Комитет национальной безопасности Казахстана начал в семи регионах республики масштабную операцию по пресечению деятельности преступных группировок, в которых... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T10:03
2024-02-17T10:03
в мире
казахстан
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АСТАНА, 17 фев - РИА Новости. Комитет национальной безопасности Казахстана начал в семи регионах республики масштабную операцию по пресечению деятельности преступных группировок, в которых состоят приверженцы деструктивных религиозных течений, сообщила пресс-служба комитета. "Семнадцатого февраля 2024 года Комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции и при координации генеральной прокуратуры в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях и городе Шымкент начата операция по пресечению деятельности преступных группировок, в которых состоят приверженцы деструктивных религиозных течений", - говорится в сообщении. Указывается, что о результатах операции будет сообщено позже. В ноябре 2023 года Комитетом нацбезопасности Казахстана в трех городах Казахстана - Астане, Атырау и Жезказгане - были нейтрализованы ячейки радикальной религиозной группировки. Тогда по подозрению в пропаганде терроризма, а также создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы были задержаны 12 человек. По версии следствия, задержанные преследовали цель свержения светского строя в Казахстане.
https://ria.ru/20231109/spetssluzhby-1908403627.html
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в мире, казахстан
В мире, Казахстан
В Казахстане проходит операция против религиозных радикалов

КНБ проводит в семи регионах Казахстана операцию против религиозных радикалов

© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Казахстане
Сотрудники полиции в Казахстане - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Сотрудники полиции в Казахстане. Архивное фото
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АСТАНА, 17 фев - РИА Новости. Комитет национальной безопасности Казахстана начал в семи регионах республики масштабную операцию по пресечению деятельности преступных группировок, в которых состоят приверженцы деструктивных религиозных течений, сообщила пресс-служба комитета.
«
"Семнадцатого февраля 2024 года Комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции и при координации генеральной прокуратуры в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях и городе Шымкент начата операция по пресечению деятельности преступных группировок, в которых состоят приверженцы деструктивных религиозных течений", - говорится в сообщении.
Указывается, что о результатах операции будет сообщено позже.
В ноябре 2023 года Комитетом нацбезопасности Казахстана в трех городах Казахстана - Астане, Атырау и Жезказгане - были нейтрализованы ячейки радикальной религиозной группировки. Тогда по подозрению в пропаганде терроризма, а также создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы были задержаны 12 человек. По версии следствия, задержанные преследовали цель свержения светского строя в Казахстане.
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