https://ria.ru/20240217/gaz-1927927076.html

Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков газа в Турцию

Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков газа в Турцию - РИА Новости, 17.02.2024

Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков газа в Турцию

Россия по итогам прошлого года заняла третье место по объемам поставок газа в Турцию, обогнав при этом Казахстан: экспорт превысил 348 миллионов долларов,... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T10:55

2024-02-17T10:55

2024-02-17T10:55

экономика

турция

россия

казахстан

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россия по итогам прошлого года заняла третье место по объемам поставок газа в Турцию, обогнав при этом Казахстан: экспорт превысил 348 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. В прошлом году Турция приобретала газ у 21 страны. Причем на пятерку лидеров по поставкам этого топлива Стамбулу - Алжир, США, Россию, Казахстан и Нигерию - пришлось 99,78% от всего импорта в 2,21 миллиарда долларов. При этом в 2023 году по сравнению с 2022 годом покупки газа Турцией в денежном выражении снизились на 9%, до 2,21 миллиарда долларов, а в физических объемах, наоборот, выросли почти вдвое - до 3,9 миллиона тонн. Второй год подряд главными экспортерами газа в Турцию остаются Алжир и США, поставившие 1,8 миллиона тонн на 1 миллиард долларов и 1,1 миллиона тонн на 628 миллионов долларов соответственно. Россия же по итогам прошлого года сместила с третьего места Казахстан, нарастив поставки в физическом выражении втрое - до 629 тысяч тонн, а в денежном - в 2,4 раза, до более 348 миллионов долларов. Занявший четвертое место Казахстан экспортировал в Турцию почти 265 тысяч тонн сырья на 155 миллионов долларов, а Нигерия, поднявшаяся за год на пятое с шестого места - 105,4 тысячи тонн на почти 60 миллионов долларов. Кроме того, за год свои поставки газа в Турцию прекратили Франция, Румыния, Тунис, Ирак и Дания, а начали - Южная Корея, Греция, Иран, ОАЭ и Гонконг.

https://ria.ru/20231226/gaz-1918106624.html

https://ria.ru/20240203/rossiya-1925094984.html

турция

россия

казахстан

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, россия, казахстан