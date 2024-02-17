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Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков газа в Турцию - РИА Новости, 17.02.2024
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10:55 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/gaz-1927927076.html
Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков газа в Турцию
Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков газа в Турцию - РИА Новости, 17.02.2024
Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков газа в Турцию
Россия по итогам прошлого года заняла третье место по объемам поставок газа в Турцию, обогнав при этом Казахстан: экспорт превысил 348 миллионов долларов,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T10:55
2024-02-17T10:55
экономика
турция
россия
казахстан
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россия по итогам прошлого года заняла третье место по объемам поставок газа в Турцию, обогнав при этом Казахстан: экспорт превысил 348 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. В прошлом году Турция приобретала газ у 21 страны. Причем на пятерку лидеров по поставкам этого топлива Стамбулу - Алжир, США, Россию, Казахстан и Нигерию - пришлось 99,78% от всего импорта в 2,21 миллиарда долларов. При этом в 2023 году по сравнению с 2022 годом покупки газа Турцией в денежном выражении снизились на 9%, до 2,21 миллиарда долларов, а в физических объемах, наоборот, выросли почти вдвое - до 3,9 миллиона тонн. Второй год подряд главными экспортерами газа в Турцию остаются Алжир и США, поставившие 1,8 миллиона тонн на 1 миллиард долларов и 1,1 миллиона тонн на 628 миллионов долларов соответственно. Россия же по итогам прошлого года сместила с третьего места Казахстан, нарастив поставки в физическом выражении втрое - до 629 тысяч тонн, а в денежном - в 2,4 раза, до более 348 миллионов долларов. Занявший четвертое место Казахстан экспортировал в Турцию почти 265 тысяч тонн сырья на 155 миллионов долларов, а Нигерия, поднявшаяся за год на пятое с шестого места - 105,4 тысячи тонн на почти 60 миллионов долларов. Кроме того, за год свои поставки газа в Турцию прекратили Франция, Румыния, Тунис, Ирак и Дания, а начали - Южная Корея, Греция, Иран, ОАЭ и Гонконг.
https://ria.ru/20231226/gaz-1918106624.html
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экономика, турция, россия, казахстан
Экономика, Турция, Россия, Казахстан
Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков газа в Турцию

Россия стала третьим крупнейшим поставщиком газа в Турцию по итогам 2023 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция в системе газопроводов для поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция в системе газопроводов для поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция в системе газопроводов для поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россия по итогам прошлого года заняла третье место по объемам поставок газа в Турцию, обогнав при этом Казахстан: экспорт превысил 348 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных.
В прошлом году Турция приобретала газ у 21 страны. Причем на пятерку лидеров по поставкам этого топлива Стамбулу - Алжир, США, Россию, Казахстан и Нигерию - пришлось 99,78% от всего импорта в 2,21 миллиарда долларов.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Итоги года на российском газовом рынке: работа в новых реалиях
26 декабря 2023, 11:13
При этом в 2023 году по сравнению с 2022 годом покупки газа Турцией в денежном выражении снизились на 9%, до 2,21 миллиарда долларов, а в физических объемах, наоборот, выросли почти вдвое - до 3,9 миллиона тонн.
Второй год подряд главными экспортерами газа в Турцию остаются Алжир и США, поставившие 1,8 миллиона тонн на 1 миллиард долларов и 1,1 миллиона тонн на 628 миллионов долларов соответственно. Россия же по итогам прошлого года сместила с третьего места Казахстан, нарастив поставки в физическом выражении втрое - до 629 тысяч тонн, а в денежном - в 2,4 раза, до более 348 миллионов долларов.
Занявший четвертое место Казахстан экспортировал в Турцию почти 265 тысяч тонн сырья на 155 миллионов долларов, а Нигерия, поднявшаяся за год на пятое с шестого места - 105,4 тысячи тонн на почти 60 миллионов долларов.
Кроме того, за год свои поставки газа в Турцию прекратили Франция, Румыния, Тунис, Ирак и Дания, а начали - Южная Корея, Греция, Иран, ОАЭ и Гонконг.
Работник Газпрома на газоизмерительной станции - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Главная игра года: Россия сделала свой шаг, очередь — за Европой
3 февраля, 08:00
 
ЭкономикаТурцияРоссияКазахстан
 
 
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