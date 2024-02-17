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Карьерный форум студотрядов "Труд крут" состоялся на ВДНХ

Карьерный форум студотрядов "Труд крут" состоялся на ВДНХ - РИА Новости, 17.02.2024

Карьерный форум студотрядов "Труд крут" состоялся на ВДНХ

Карьерный форум российских студенческих отрядов "Труд крут" прошел 16 и 17 февраля на ВДНХ. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T17:02

2024-02-17T17:02

2024-02-17T17:02

выставка-форум "россия"

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Карьерный форум российских студенческих отрядов "Труд крут" прошел 16 и 17 февраля на ВДНХ. Как уточняется в сообщении организаторов форума, мероприятие состоялось в рамках празднования Дня российских студенческих отрядов (РСО), который уже девятый год отмечается 17 февраля. В форуме приняли участие Минстрой, Минтруд, Минздрав и Минтранс, а также региональные органы исполнительной власти и крупные российские компании. Всего мероприятие посетили больше 10 тысяч участников - школьники, студенты, молодые специалисты из российских регионов и дружественных стран. "На площадке работали несколько форматов: образовательный, карьерный и деловой. В рамках образовательного прошли лекции, мастер-классы и дискуссии. Посетители Фабрики карьеры учились составлять резюме и проходить собеседования с возможностью получить реальное приглашение на работу или стажировку в крупную компанию. В деловой программе прошли круглые столы, награждения лучших штабов, встречи с представителями региональных органов исполнительной власти", - отмечается в пресс-релизе. В рамках форума с представителями студенческих отрядов встретился министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, который подчеркнул важность подобных карьерных мероприятий для стройтрасли. "Сегодня основной вопрос для стройотрасли - это кадры. Стройкомплекс очень большой и разнообразный, и во всех направлениях стройки постоянно происходят какие-то изменения, и их нужно постоянно изучать. Этот форум как раз об этом. Сегодня здесь соединились потребности отрасли и стремление молодежи к изучению этих изменений, профессиональному поиску себя, осмыслению своего места в отрасли", - заявил глава Минстроя. С докладом на тему развития кадрового ресурса как одного из ключевых принципов устойчивого развития бизнеса выступил генеральный директор девелоперской компании "Орион 3", руководитель комиссии по вопросам сопровождения инвестиционных проектов Общественного совета при Минстрое России Александр Николаев. "Важность работы с молодежью для российского бизнеса сегодня сложно переоценить. Наша экономика сталкивается с кадровым голодом. Как представитель строительной отрасли я это отчетливо вижу", - сказал топ-менеджер. По его мнению, сегодня на российском рынке труда сложились уникальные условия: с одной стороны в "прокачке" своих академических знаний заинтересована молодежь, так как понимает, что на одной теории карьеру не построишь, а с другой - компании заинтересованы в подготовленных специалистах и готовы делиться с ними своей экспертизой. "Этим балансом должны пользоваться обе стороны", - подчеркнул Николаев. Эксперт также добавил, что такие мероприятия, как форум "Труд крут" вносят свой вклад в устойчивость российского бизнеса и экономики в целом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), выставка-форум "россия"