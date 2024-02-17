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Карьерный форум студотрядов "Труд крут" состоялся на ВДНХ - РИА Новости, 17.02.2024
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17:02 17.02.2024
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Карьерный форум студотрядов "Труд крут" состоялся на ВДНХ
Карьерный форум студотрядов "Труд крут" состоялся на ВДНХ - РИА Новости, 17.02.2024
Карьерный форум студотрядов "Труд крут" состоялся на ВДНХ
Карьерный форум российских студенческих отрядов "Труд крут" прошел 16 и 17 февраля на ВДНХ. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T17:02
2024-02-17T17:02
выставка-форум "россия"
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Карьерный форум российских студенческих отрядов "Труд крут" прошел 16 и 17 февраля на ВДНХ. Как уточняется в сообщении организаторов форума, мероприятие состоялось в рамках празднования Дня российских студенческих отрядов (РСО), который уже девятый год отмечается 17 февраля. В форуме приняли участие Минстрой, Минтруд, Минздрав и Минтранс, а также региональные органы исполнительной власти и крупные российские компании. Всего мероприятие посетили больше 10 тысяч участников - школьники, студенты, молодые специалисты из российских регионов и дружественных стран. "На площадке работали несколько форматов: образовательный, карьерный и деловой. В рамках образовательного прошли лекции, мастер-классы и дискуссии. Посетители Фабрики карьеры учились составлять резюме и проходить собеседования с возможностью получить реальное приглашение на работу или стажировку в крупную компанию. В деловой программе прошли круглые столы, награждения лучших штабов, встречи с представителями региональных органов исполнительной власти", - отмечается в пресс-релизе. В рамках форума с представителями студенческих отрядов встретился министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, который подчеркнул важность подобных карьерных мероприятий для стройтрасли. "Сегодня основной вопрос для стройотрасли - это кадры. Стройкомплекс очень большой и разнообразный, и во всех направлениях стройки постоянно происходят какие-то изменения, и их нужно постоянно изучать. Этот форум как раз об этом. Сегодня здесь соединились потребности отрасли и стремление молодежи к изучению этих изменений, профессиональному поиску себя, осмыслению своего места в отрасли", - заявил глава Минстроя. С докладом на тему развития кадрового ресурса как одного из ключевых принципов устойчивого развития бизнеса выступил генеральный директор девелоперской компании "Орион 3", руководитель комиссии по вопросам сопровождения инвестиционных проектов Общественного совета при Минстрое России Александр Николаев. "Важность работы с молодежью для российского бизнеса сегодня сложно переоценить. Наша экономика сталкивается с кадровым голодом. Как представитель строительной отрасли я это отчетливо вижу", - сказал топ-менеджер. По его мнению, сегодня на российском рынке труда сложились уникальные условия: с одной стороны в "прокачке" своих академических знаний заинтересована молодежь, так как понимает, что на одной теории карьеру не построишь, а с другой - компании заинтересованы в подготовленных специалистах и готовы делиться с ними своей экспертизой. "Этим балансом должны пользоваться обе стороны", - подчеркнул Николаев. Эксперт также добавил, что такие мероприятия, как форум "Труд крут" вносят свой вклад в устойчивость российского бизнеса и экономики в целом.
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россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Выставка-форум "Россия"

Карьерный форум студотрядов "Труд крут" состоялся на ВДНХ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Открытие Всероссийского форума "Труд крут"
Выставка Россия. Открытие Всероссийского форума Труд крут
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка "Россия". Открытие Всероссийского форума "Труд крут"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Карьерный форум российских студенческих отрядов "Труд крут" прошел 16 и 17 февраля на ВДНХ.
Как уточняется в сообщении организаторов форума, мероприятие состоялось в рамках празднования Дня российских студенческих отрядов (РСО), который уже девятый год отмечается 17 февраля. В форуме приняли участие Минстрой, Минтруд, Минздрав и Минтранс, а также региональные органы исполнительной власти и крупные российские компании.
Наши таланты: чем удивляет международная выставка-форум "Россия"
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На выставке-форуме "России" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в павильоне №19 АТОМ

На выставке-форуме "России" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
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Состоялась пленарная сессия "О ключевых результатах и достижениях в области культуры".

Пленарная сессия О ключевых результатах и достижениях в области культуры

Состоялась пленарная сессия "О ключевых результатах и достижениях в области культуры".

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2 из 15
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Прошел показ "Носи российское".

Показ мод на Международной выставке-форуме Россия

Прошел показ "Носи российское".

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3 из 15
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Посетителей познакомили с качественной и стильной одеждой и философией брендов.

Показ мод на Международной выставке-форуме Россия

Посетителей познакомили с качественной и стильной одеждой и философией брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
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Организаторы провели шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю.

Шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю

Организаторы провели шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
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Гостей выставки угощали блинами.

Блинный фестиваль на Международной выставке-форуме Россия

Гостей выставки угощали блинами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
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Прошла презентация комикса "Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов".

Презентация комикса Путешествие енота Херсона: в Москву - из новых регионов

Прошла презентация комикса "Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
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Состоялась автограф-сессия с автором произведения Александром Малькевичем.

Александр Малькевич на презентации комикса Путешествие енота Херсона: в Москву - из новых регионов

Состоялась автограф-сессия с автором произведения Александром Малькевичем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке обсудили ключевые достижениях и результаты развития промышленности.

Пленарная сессия О ключевых достижениях и результатах развития промышленности. Итоговая коллегия

На выставке обсудили ключевые достижениях и результаты развития промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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Состоялась панельная дискуссия о приоритетах государства в молодежной политике.

Панельная дискуссия Государственные приоритеты в молодежной политике

Состоялась панельная дискуссия о приоритетах государства в молодежной политике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел концерт лауреатов "Агутин разных лет".

Концерт лауреатов Агутин разных лет

Прошел концерт лауреатов "Агутин разных лет".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке работает экспозиция Ямало-Ненецкого автономного округа.

Стенд Ямало-Ненецкого автономного округа

На выставке работает экспозиция Ямало-Ненецкого автономного округа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
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Творческие коллективы выступили на мероприятии "Наши таланты".

Концерт творческих коллективов регионов России Наши Таланты

Творческие коллективы выступили на мероприятии "Наши таланты".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ярким событием программы стал вечерний концерт "Ритмы промышленности".

Торжественный концерт Ритмы промышленности

Ярким событием программы стал вечерний концерт "Ритмы промышленности".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На нем выступил певец Денис Майданов.

Денис Майданов на торжественном концерте Ритмы промышленности

На нем выступил певец Денис Майданов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

На выставке-форуме "России" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

Состоялась пленарная сессия "О ключевых результатах и достижениях в области культуры".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Прошел показ "Носи российское".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

Посетителей познакомили с качественной и стильной одеждой и философией брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

Организаторы провели шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15

Гостей выставки угощали блинами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Прошла презентация комикса "Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

Состоялась автограф-сессия с автором произведения Александром Малькевичем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

На выставке обсудили ключевые достижениях и результаты развития промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Состоялась панельная дискуссия о приоритетах государства в молодежной политике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Прошел концерт лауреатов "Агутин разных лет".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

На выставке работает экспозиция Ямало-Ненецкого автономного округа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Творческие коллективы выступили на мероприятии "Наши таланты".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Ярким событием программы стал вечерний концерт "Ритмы промышленности".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

На нем выступил певец Денис Майданов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
Всего мероприятие посетили больше 10 тысяч участников - школьники, студенты, молодые специалисты из российских регионов и дружественных стран. "На площадке работали несколько форматов: образовательный, карьерный и деловой. В рамках образовательного прошли лекции, мастер-классы и дискуссии. Посетители Фабрики карьеры учились составлять резюме и проходить собеседования с возможностью получить реальное приглашение на работу или стажировку в крупную компанию. В деловой программе прошли круглые столы, награждения лучших штабов, встречи с представителями региональных органов исполнительной власти", - отмечается в пресс-релизе.
В рамках форума с представителями студенческих отрядов встретился министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, который подчеркнул важность подобных карьерных мероприятий для стройтрасли.
"Сегодня основной вопрос для стройотрасли - это кадры. Стройкомплекс очень большой и разнообразный, и во всех направлениях стройки постоянно происходят какие-то изменения, и их нужно постоянно изучать. Этот форум как раз об этом. Сегодня здесь соединились потребности отрасли и стремление молодежи к изучению этих изменений, профессиональному поиску себя, осмыслению своего места в отрасли", - заявил глава Минстроя.
С докладом на тему развития кадрового ресурса как одного из ключевых принципов устойчивого развития бизнеса выступил генеральный директор девелоперской компании "Орион 3", руководитель комиссии по вопросам сопровождения инвестиционных проектов Общественного совета при Минстрое России Александр Николаев.
"Важность работы с молодежью для российского бизнеса сегодня сложно переоценить. Наша экономика сталкивается с кадровым голодом. Как представитель строительной отрасли я это отчетливо вижу", - сказал топ-менеджер.
По его мнению, сегодня на российском рынке труда сложились уникальные условия: с одной стороны в "прокачке" своих академических знаний заинтересована молодежь, так как понимает, что на одной теории карьеру не построишь, а с другой - компании заинтересованы в подготовленных специалистах и готовы делиться с ними своей экспертизой. "Этим балансом должны пользоваться обе стороны", - подчеркнул Николаев.
Эксперт также добавил, что такие мероприятия, как форум "Труд крут" вносят свой вклад в устойчивость российского бизнеса и экономики в целом.
Почувствовать себя частью большой страны: выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.

Выступление творческого танцевального коллектива Шоу-балет Русский стиль

На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".

Валерий Тропин на сессии докладов Инжинирингового дивизиона ГК Росатом

В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".

Трек конкурса Династии России: номинация Знатоки Родины

Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".

Открытый диалог Беспилотники на службе экономики: миф или реальность

Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.

Сессия докладов Инжинирингового дивизиона ГК Росатом

Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин

Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".

Концерт-шоу-показ Женщина. Мода. Промышленность

Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.

Концерт-шоу-показ Женщина. Мода. Промышленность

В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.

Мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде

Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".

Концерт Александра Ф. Скляра и группы Ва-Банкъ

На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.

Выступление сборной команды России по спортивной акробатике: чемпионы России, победители международных соревнований

Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.

Показ фильма На солнце, вдоль рядов кукурузы и творческая встреча с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым

Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.

Стенд республики Мордовия

Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).

Певица Anny (Анна Бажанова) на торжественном открытии Всероссийского семейного форума Родные – Любимые

На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.

Творческий коллектив Патриоты

Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".

Торжественное открытие Всероссийского семейного форума Родные – Любимые, Главная уличная сцена

В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16

На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16

В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 16

Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 16

Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 16

Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 16

Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 16

Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 16

В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 16

Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 16

На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16

Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16

Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16

Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16

На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16

Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16

В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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