https://ria.ru/20240217/evrosoyuz-1927960428.html

Глава ЕК анонсировала новую стратегию ЕС по оборонной промышленности

Глава ЕК анонсировала новую стратегию ЕС по оборонной промышленности - РИА Новости, 17.02.2024

Глава ЕК анонсировала новую стратегию ЕС по оборонной промышленности

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала через три недели представить стратегию Евросоюза по оборонной промышленности, упомянув о желании "перехитрить Россию". РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T15:29

2024-02-17T15:29

2024-02-17T15:30

специальная военная операция на украине

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украина

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урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала через три недели представить стратегию Евросоюза по оборонной промышленности, упомянув о желании "перехитрить Россию". "Европейский союз должен, несомненно, нарастить свою базу оборонной промышленности. Для этого мы должны улучшить оборонное производство. Поэтому Еврокомиссия примерно через три недели представит стратегию оборонной промышленности", - заявила в субботу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на сайте мероприятия. По словам главы Еврокомиссии, стратегия будет состоять из четырех основных пунктов: тратить больше, тратить лучше, тратить "больше по-европейски", инвестируя миллиарды средств европейских налогоплательщиков, и использовать опыт конфликта на Украине, чтобы "перехитрить Россию" на поле боя. Ранее фон дер Ляйен в интервью газете Financial Times заявила, что стратегия будет представлена в феврале. Она будет призвана систематизировать оборонное производство в странах-членах ЕС, а также стимулировать вложения в европейскую продукцию, а не в закупку у третьих стран, в том числе США. Президент РФ Владимир Путин, ранее говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.

https://ria.ru/20240216/nato-1927732372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, нато