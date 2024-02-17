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Глава ЕК анонсировала новую стратегию ЕС по оборонной промышленности - РИА Новости, 17.02.2024
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15:29 17.02.2024 (обновлено: 15:30 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/evrosoyuz-1927960428.html
Глава ЕК анонсировала новую стратегию ЕС по оборонной промышленности
Глава ЕК анонсировала новую стратегию ЕС по оборонной промышленности - РИА Новости, 17.02.2024
Глава ЕК анонсировала новую стратегию ЕС по оборонной промышленности
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала через три недели представить стратегию Евросоюза по оборонной промышленности, упомянув о желании "перехитрить Россию". РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T15:29
2024-02-17T15:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
еврокомиссия
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урсула фон дер ляйен
нато
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала через три недели представить стратегию Евросоюза по оборонной промышленности, упомянув о желании "перехитрить Россию". "Европейский союз должен, несомненно, нарастить свою базу оборонной промышленности. Для этого мы должны улучшить оборонное производство. Поэтому Еврокомиссия примерно через три недели представит стратегию оборонной промышленности", - заявила в субботу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на сайте мероприятия. По словам главы Еврокомиссии, стратегия будет состоять из четырех основных пунктов: тратить больше, тратить лучше, тратить "больше по-европейски", инвестируя миллиарды средств европейских налогоплательщиков, и использовать опыт конфликта на Украине, чтобы "перехитрить Россию" на поле боя. Ранее фон дер Ляйен в интервью газете Financial Times заявила, что стратегия будет представлена в феврале. Она будет призвана систематизировать оборонное производство в странах-членах ЕС, а также стимулировать вложения в европейскую продукцию, а не в закупку у третьих стран, в том числе США. Президент РФ Владимир Путин, ранее говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
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россия, украина, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, НАТО
Глава ЕК анонсировала новую стратегию ЕС по оборонной промышленности

Фон дер Ляйен: ЕС изменит стратегию оборонки, чтобы перехитрить РФ на поле боя

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала через три недели представить стратегию Евросоюза по оборонной промышленности, упомянув о желании "перехитрить Россию".
"Европейский союз должен, несомненно, нарастить свою базу оборонной промышленности. Для этого мы должны улучшить оборонное производство. Поэтому Еврокомиссия примерно через три недели представит стратегию оборонной промышленности", - заявила в субботу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на сайте мероприятия.
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По словам главы Еврокомиссии, стратегия будет состоять из четырех основных пунктов: тратить больше, тратить лучше, тратить "больше по-европейски", инвестируя миллиарды средств европейских налогоплательщиков, и использовать опыт конфликта на Украине, чтобы "перехитрить Россию" на поле боя.
Ранее фон дер Ляйен в интервью газете Financial Times заявила, что стратегия будет представлена в феврале. Она будет призвана систематизировать оборонное производство в странах-членах ЕС, а также стимулировать вложения в европейскую продукцию, а не в закупку у третьих стран, в том числе США.
Президент РФ Владимир Путин, ранее говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕврокомиссияЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенНАТО
 
 
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