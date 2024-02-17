Глава ЕК анонсировала новую стратегию ЕС по оборонной промышленности
Фон дер Ляйен: ЕС изменит стратегию оборонки, чтобы перехитрить РФ на поле боя
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС
© AP Photo / Jean-Francois Badias
БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала через три недели представить стратегию Евросоюза по оборонной промышленности, упомянув о желании "перехитрить Россию".
"Европейский союз должен, несомненно, нарастить свою базу оборонной промышленности. Для этого мы должны улучшить оборонное производство. Поэтому Еврокомиссия примерно через три недели представит стратегию оборонной промышленности", - заявила в субботу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на сайте мероприятия.
По словам главы Еврокомиссии, стратегия будет состоять из четырех основных пунктов: тратить больше, тратить лучше, тратить "больше по-европейски", инвестируя миллиарды средств европейских налогоплательщиков, и использовать опыт конфликта на Украине, чтобы "перехитрить Россию" на поле боя.
Ранее фон дер Ляйен в интервью газете Financial Times заявила, что стратегия будет представлена в феврале. Она будет призвана систематизировать оборонное производство в странах-членах ЕС, а также стимулировать вложения в европейскую продукцию, а не в закупку у третьих стран, в том числе США.
Президент РФ Владимир Путин, ранее говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.