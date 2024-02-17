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Глава ЕК призвала все страны Европы выбрать сторону в конфликте на Украине - РИА Новости, 17.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:01 17.02.2024 (обновлено: 16:02 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/evropa-1927964517.html
Глава ЕК призвала все страны Европы выбрать сторону в конфликте на Украине
Глава ЕК призвала все страны Европы выбрать сторону в конфликте на Украине - РИА Новости, 17.02.2024
Глава ЕК призвала все страны Европы выбрать сторону в конфликте на Украине
В Европе не должно больше оставаться "серых зон", страны должны решить, какую из сторон украинского конфликта они поддерживают, заявила в субботу глава... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T16:01
2024-02-17T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
европа
украина
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
нато
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. В Европе не должно больше оставаться "серых зон", страны должны решить, какую из сторон украинского конфликта они поддерживают, заявила в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Шаг по направлению к интеграции Украины в наш Европейский союз – процесс присоединения, который сейчас происходит, - это огромный и важный шаг, потому то, что мы поняли – так это то, что в Европе больше не может быть серых зон. Вы должны решить: либо вы с (президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным, либо вы с демократическими государствами, либо вы с автократами, либо вы уважаете наши ценности", - сказала она на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на сайте мероприятия. Глава ЕК заявила, что Европа является "уникальным проектом мира", строившимся на демократии, которую Россия якобы хочет разрушить. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240216/evropa-1927690254.html
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в мире, россия, европа, украина, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Европа, Украина, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, НАТО
Глава ЕК призвала все страны Европы выбрать сторону в конфликте на Украине

Фон дер Ляйен: в ЕС не должно быть серых зон, нужно выбрать сторону в конфликте

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. В Европе не должно больше оставаться "серых зон", страны должны решить, какую из сторон украинского конфликта они поддерживают, заявила в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«
"Шаг по направлению к интеграции Украины в наш Европейский союз – процесс присоединения, который сейчас происходит, - это огромный и важный шаг, потому то, что мы поняли – так это то, что в Европе больше не может быть серых зон. Вы должны решить: либо вы с (президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным, либо вы с демократическими государствами, либо вы с автократами, либо вы уважаете наши ценности", - сказала она на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на сайте мероприятия.
Глава ЕК заявила, что Европа является "уникальным проектом мира", строившимся на демократии, которую Россия якобы хочет разрушить.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Европа в войне с Россией купила себе билет в один конец
16 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЕвропаУкраинаЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенНАТО
 
 
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