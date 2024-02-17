https://ria.ru/20240217/evropa-1927964517.html

Глава ЕК призвала все страны Европы выбрать сторону в конфликте на Украине

Глава ЕК призвала все страны Европы выбрать сторону в конфликте на Украине - РИА Новости, 17.02.2024

Глава ЕК призвала все страны Европы выбрать сторону в конфликте на Украине

В Европе не должно больше оставаться "серых зон", страны должны решить, какую из сторон украинского конфликта они поддерживают, заявила в субботу глава... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T16:01

2024-02-17T16:01

2024-02-17T16:02

специальная военная операция на украине

в мире

россия

европа

украина

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

нато

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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. В Европе не должно больше оставаться "серых зон", страны должны решить, какую из сторон украинского конфликта они поддерживают, заявила в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Шаг по направлению к интеграции Украины в наш Европейский союз – процесс присоединения, который сейчас происходит, - это огромный и важный шаг, потому то, что мы поняли – так это то, что в Европе больше не может быть серых зон. Вы должны решить: либо вы с (президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным, либо вы с демократическими государствами, либо вы с автократами, либо вы уважаете наши ценности", - сказала она на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на сайте мероприятия. Глава ЕК заявила, что Европа является "уникальным проектом мира", строившимся на демократии, которую Россия якобы хочет разрушить. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240216/evropa-1927690254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, европа, украина, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, нато