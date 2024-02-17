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Над Воронежем сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:52 17.02.2024 (обновлено: 23:56 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/dron-1928009771.html
Над Воронежем сбили украинский беспилотник
Над Воронежем сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.02.2024
Над Воронежем сбили украинский беспилотник
Украинский беспилотник уничтожили над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T23:52
2024-02-17T23:56
специальная военная операция на украине
воронеж
безопасность
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожили над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев."Дежурными средствами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен украинский БПЛА самолетного типа. Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. Оперативная ситуация находится на контроле", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронеж, безопасность, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Безопасность, Александр Гусев (губернатор)
Над Воронежем сбили украинский беспилотник

Гусев: над Воронежем уничтожили украинский беспилотник

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожили над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Дежурными средствами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен украинский БПЛА самолетного типа. Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. Оперативная ситуация находится на контроле", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежБезопасностьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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