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Над Воронежем сбили украинский беспилотник
Над Воронежем сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.02.2024
Над Воронежем сбили украинский беспилотник
Украинский беспилотник уничтожили над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T23:52
2024-02-17T23:52
2024-02-17T23:56
специальная военная операция на украине
воронеж
безопасность
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожили над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев."Дежурными средствами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен украинский БПЛА самолетного типа. Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. Оперативная ситуация находится на контроле", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронеж, безопасность, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Безопасность, Александр Гусев (губернатор)
Над Воронежем сбили украинский беспилотник
Гусев: над Воронежем уничтожили украинский беспилотник