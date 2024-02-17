https://ria.ru/20240217/dron-1928009771.html

Над Воронежем сбили украинский беспилотник

Над Воронежем сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.02.2024

Над Воронежем сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник уничтожили над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T23:52

2024-02-17T23:52

2024-02-17T23:56

специальная военная операция на украине

воронеж

безопасность

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожили над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев."Дежурными средствами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен украинский БПЛА самолетного типа. Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. Оперативная ситуация находится на контроле", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронеж

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воронеж, безопасность, александр гусев (губернатор)