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В Белгороде простились с годовалой девочкой, погибшей при обстреле ВСУ

В Белгороде простились с годовалой девочкой, погибшей при обстреле ВСУ - РИА Новости, 17.02.2024

В Белгороде простились с годовалой девочкой, погибшей при обстреле ВСУ

В Белгороде простились с годовалой девочкой, погибшей на стадионе школы во время обстрела ВСУ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Белгородского университета,... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T16:20

2024-02-17T16:20

2024-02-17T16:29

специальная военная операция на украине

удар всу по тц в белгороде

вооруженные силы украины

белгородская область

белгород

происшествия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Белгороде простились с годовалой девочкой, погибшей на стадионе школы во время обстрела ВСУ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Белгородского университета, которая приехала на похороны. "Простились с девочкой... дочерью нашего студента медколледжа БелГУ. Ей только недавно год исполнился. На отпевании было очень много людей. Оба родителя здесь, конечно, они убиты горем", - сказала пресс-секретарь, добавив, что на похороны также пришли родные, коллеги, студенты медколледжа, все кладут рядом с гробом игрушки. Минобороны России сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По последним данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прощание с годовалой девочкой, погибшей во время обстрела ВСУ Прощание с годовалой девочкой, погибшей во время обстрела ВСУ 2024-02-17T16:20 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

удар всу по тц в белгороде, вооруженные силы украины, белгородская область, белгород, происшествия