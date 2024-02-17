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В Белгороде простились с годовалой девочкой, погибшей при обстреле ВСУ - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 17.02.2024 (обновлено: 16:29 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/devochka-1927967217.html
В Белгороде простились с годовалой девочкой, погибшей при обстреле ВСУ
В Белгороде простились с годовалой девочкой, погибшей при обстреле ВСУ - РИА Новости, 17.02.2024
В Белгороде простились с годовалой девочкой, погибшей при обстреле ВСУ
В Белгороде простились с годовалой девочкой, погибшей на стадионе школы во время обстрела ВСУ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Белгородского университета,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T16:20
2024-02-17T16:29
специальная военная операция на украине
удар всу по тц в белгороде
вооруженные силы украины
белгородская область
белгород
происшествия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Белгороде простились с годовалой девочкой, погибшей на стадионе школы во время обстрела ВСУ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Белгородского университета, которая приехала на похороны. "Простились с девочкой... дочерью нашего студента медколледжа БелГУ. Ей только недавно год исполнился. На отпевании было очень много людей. Оба родителя здесь, конечно, они убиты горем", - сказала пресс-секретарь, добавив, что на похороны также пришли родные, коллеги, студенты медколледжа, все кладут рядом с гробом игрушки. Минобороны России сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По последним данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
белгородская область
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РИА Новости
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Прощание с годовалой девочкой, погибшей во время обстрела ВСУ
Прощание с годовалой девочкой, погибшей во время обстрела ВСУ
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удар всу по тц в белгороде, вооруженные силы украины, белгородская область, белгород, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Белгород, Происшествия
В Белгороде простились с годовалой девочкой, погибшей при обстреле ВСУ

В Белгороде простились с девочкой, погибшей на стадионе школы при обстреле ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Белгороде простились с годовалой девочкой, погибшей на стадионе школы во время обстрела ВСУ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Белгородского университета, которая приехала на похороны.
"Простились с девочкой... дочерью нашего студента медколледжа БелГУ. Ей только недавно год исполнился. На отпевании было очень много людей. Оба родителя здесь, конечно, они убиты горем", - сказала пресс-секретарь, добавив, что на похороны также пришли родные, коллеги, студенты медколледжа, все кладут рядом с гробом игрушки.
Минобороны России сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По последним данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Удар пришелся по торговому центру.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В здании выбило стекла и повредило фасад.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 7

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 7

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 7

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 7

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 7

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
Специальная военная операция на УкраинеУдар ВСУ по ТЦ в БелгородеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьБелгородПроисшествия
 
 
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