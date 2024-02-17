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Эксперт: российский ядерный буксир не станет оружием против спутников - РИА Новости, 17.02.2024
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03:03 17.02.2024 (обновлено: 05:35 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/buksir-1927904885.html
Эксперт: российский ядерный буксир не станет оружием против спутников
Эксперт: российский ядерный буксир не станет оружием против спутников - РИА Новости, 17.02.2024
Эксперт: российский ядерный буксир не станет оружием против спутников
Разрабатываемый в России космический буксир "Зевс" с ядерной энергоустановкой не имеет отношения к ядерному оружию, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T03:03
2024-02-17T05:35
россия
сша
луна
владимир путин
российская академия наук
роскосмос
юрий урличич
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Разрабатываемый в России космический буксир "Зевс" с ядерной энергоустановкой не имеет отношения к ядерному оружию, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.Ранее американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах России "разместить ядерное оружие в космосе" для использования против спутников."Это не имеет отношения. Ядерный буксир – это нормальный реактор, не очень большой, каких на земле много и которые пользуются для выработки электрической энергии, и там (в космосе) то же самое. Отношения к ядерному оружию он не имеет", - сказал Эйсмонт. Ядерный буксир разрабатывается в России с 2010 года. Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний.Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Его нарекли "Зевсом", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".В октябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что реализация программы будет обеспечена необходимым финансированием, поскольку освоение дальнего космоса без ядерного буксира будет невозможным.
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россия, сша, луна, владимир путин, российская академия наук, роскосмос, юрий урличич
Россия, США, Луна, Владимир Путин, Российская академия наук, Роскосмос, Юрий Урличич
Эксперт: российский ядерный буксир не станет оружием против спутников

Эйсмонт: российский ядерный буксир "Зевс" не станет оружием против спутников

© Фото : АО "Конструкторское бюро "Арсенал"Космический ядерный буксир "Зевс"
Космический ядерный буксир Зевс - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© Фото : АО "Конструкторское бюро "Арсенал"
Космический ядерный буксир "Зевс". Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Разрабатываемый в России космический буксир "Зевс" с ядерной энергоустановкой не имеет отношения к ядерному оружию, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
Ранее американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах России "разместить ядерное оружие в космосе" для использования против спутников.
«
"Это не имеет отношения. Ядерный буксир – это нормальный реактор, не очень большой, каких на земле много и которые пользуются для выработки электрической энергии, и там (в космосе) то же самое. Отношения к ядерному оружию он не имеет", - сказал Эйсмонт.
Ядерный буксир разрабатывается в России с 2010 года. Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний.
Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Его нарекли "Зевсом", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".
В октябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что реализация программы будет обеспечена необходимым финансированием, поскольку освоение дальнего космоса без ядерного буксира будет невозможным.
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РоссияСШАЛунаВладимир ПутинРоссийская академия наукРоскосмосЮрий Урличич
 
 
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