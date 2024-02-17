https://ria.ru/20240217/bespilotniki-1927916736.html

Системы ПВО за ночь перехватили 33 украинских беспилотника

Системы ПВО за ночь перехватили 33 украинских беспилотника - РИА Новости, 17.02.2024

Системы ПВО за ночь перехватили 33 украинских беспилотника

За ночь силы ПВО сбили три десятка украинских беспилотников в Калужской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областях, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T08:47

2024-02-17T08:47

2024-02-17T14:11

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

воронежская область

белгородская область

калужская область

брянская область

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. За ночь силы ПВО сбили три десятка украинских беспилотников в Калужской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областях, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — заявили в военном ведомстве.Там уточнили, что в небе над Белгородской и Воронежской областями перехватили по четыре дрона, над Курской — один, над Брянской — 18, над Калужской — шесть.Об атаках украинских беспилотников сообщали и местные власти. При этом никто не пострадал. По словам воронежского губернатора Александра Гусева, в областном центре обломки сбитого аппарата повредили крышу частного дома. ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

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курская область

воронежская область

белгородская область

калужская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, курская область, воронежская область, белгородская область, калужская область, брянская область