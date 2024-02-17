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Системы ПВО за ночь перехватили 33 украинских беспилотника - РИА Новости, 17.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:47 17.02.2024 (обновлено: 14:11 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/bespilotniki-1927916736.html
Системы ПВО за ночь перехватили 33 украинских беспилотника
Системы ПВО за ночь перехватили 33 украинских беспилотника - РИА Новости, 17.02.2024
Системы ПВО за ночь перехватили 33 украинских беспилотника
За ночь силы ПВО сбили три десятка украинских беспилотников в Калужской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областях, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T08:47
2024-02-17T14:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
воронежская область
белгородская область
калужская область
брянская область
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. За ночь силы ПВО сбили три десятка украинских беспилотников в Калужской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областях, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — заявили в военном ведомстве.Там уточнили, что в небе над Белгородской и Воронежской областями перехватили по четыре дрона, над Курской — один, над Брянской — 18, над Калужской — шесть.Об атаках украинских беспилотников сообщали и местные власти. При этом никто не пострадал. По словам воронежского губернатора Александра Гусева, в областном центре обломки сбитого аппарата повредили крышу частного дома. ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
россия
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воронежская область
белгородская область
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безопасность, россия, курская область, воронежская область, белгородская область, калужская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Воронежская область, Белгородская область, Калужская область, Брянская область
Системы ПВО за ночь перехватили 33 украинских беспилотника

Минобороны РФ сообщило об уничтожении ночью 33 беспилотников над пятью регионами

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте системы ПВО
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте системы ПВО - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие боевого расчета в командном пункте системы ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. За ночь силы ПВО сбили три десятка украинских беспилотников в Калужской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областях, сообщили в Минобороны.
«
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — заявили в военном ведомстве.
Там уточнили, что в небе над Белгородской и Воронежской областями перехватили по четыре дрона, над Курской — один, над Брянской — 18, над Калужской — шесть.
Об атаках украинских беспилотников сообщали и местные власти. При этом никто не пострадал. По словам воронежского губернатора Александра Гусева, в областном центре обломки сбитого аппарата повредили крышу частного дома.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьВоронежская областьБелгородская областьКалужская областьБрянская область
 
 
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