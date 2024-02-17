https://ria.ru/20240217/belgorod-1927948300.html

В Белгороде простились с преподавателем БелГУ, погибшей из-за обстрела ВСУ

В Белгороде простились с преподавателем БелГУ, погибшей из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 17.02.2024

В Белгороде простились с преподавателем БелГУ, погибшей из-за обстрела ВСУ

В Белгороде простились с преподавателем Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) Любовью Губкиной, погибшей во время РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T13:54

2024-02-17T13:54

2024-02-17T14:33

белгород

белгородская область

вооруженные силы украины

удар всу по тц в белгороде

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Белгороде простились с преподавателем Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) Любовью Губкиной, погибшей во время обстрела ВСУ, об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе университета. "В университетском домовом храме во имя Архангела Гавриила простились с погибшей 15 февраля Любовью Губкиной, сотрудницей НИУ БелГУ", - сказал пресс-секретарь. Во время атаки ВСУ Любовь Губкина направлялась со своей матерью на похороны к свекрови. Женщины зашли в торговый центр что-то купить и попали под обстрел. Губкина скончалась на месте, ее мать получила серьезные травмы. Ранее в БелГУ рассказали, что Губкина проработала в университете более 23 лет, у нее осталось трое детей. Минобороны России ранее сообщило, что около 12.30 15 февраля ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По данным Минздрава, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.

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Прощание с преподавательницей БелГУ, погибшей во время обстрела ВСУ Прощание с преподавательницей БелГУ, погибшей во время обстрела ВСУ 2024-02-17T13:54 true PT0M19S

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Ольга Фомченкова

белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде, происшествия