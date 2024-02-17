https://ria.ru/20240217/belgorod-1927922673.html

Мэр Белгорода рассказал о последствиях обстрела в четверг

Мэр Белгорода рассказал о последствиях обстрела в четверг - РИА Новости, 17.02.2024

Мэр Белгорода рассказал о последствиях обстрела в четверг

Всего после обстрела в Белгороде в четверг повреждены 193 квартиры, 68 индивидуальных домов и 13 хозяйственных субъектов, сообщил мэр города Валентин Демидов в... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T10:04

2024-02-17T10:04

2024-02-17T10:05

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

валентин демидов

белгородская область

удар всу по тц в белгороде

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Всего после обстрела в Белгороде в четверг повреждены 193 квартиры, 68 индивидуальных домов и 13 хозяйственных субъектов, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале. Ранее Минобороны России сообщило, что около 12.30 15 февраля ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По данным Минздрава, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. Мэр города сообщал, что в результате обстрела в Белгороде различные повреждения выявлены в 131 квартире в 12 многоквартирных домах, 36 индивидуальных домах, чеырех хозсубъектах. "Всего к этому моменту есть данные о повреждениях в 261 жилом помещении. Всего пострадало 193 квартиры: в 12 многоквартирных домах предстоят масштабные работы по замене остекления, еще в 12 многоэтаэжках - единичные и незначительные случаи повреждения окон. Также есть данные о разрушениях различной степени в 68 индивидуальных домах. Пострадали 13 хозсубъектов", - написал он.

белгород

белгородская область

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