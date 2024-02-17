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Мэр Белгорода рассказал о последствиях обстрела в четверг - РИА Новости, 17.02.2024
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10:04 17.02.2024 (обновлено: 10:05 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/belgorod-1927922673.html
Мэр Белгорода рассказал о последствиях обстрела в четверг
Мэр Белгорода рассказал о последствиях обстрела в четверг - РИА Новости, 17.02.2024
Мэр Белгорода рассказал о последствиях обстрела в четверг
Всего после обстрела в Белгороде в четверг повреждены 193 квартиры, 68 индивидуальных домов и 13 хозяйственных субъектов, сообщил мэр города Валентин Демидов в... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T10:04
2024-02-17T10:05
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
валентин демидов
белгородская область
удар всу по тц в белгороде
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Всего после обстрела в Белгороде в четверг повреждены 193 квартиры, 68 индивидуальных домов и 13 хозяйственных субъектов, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале. Ранее Минобороны России сообщило, что около 12.30 15 февраля ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По данным Минздрава, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. Мэр города сообщал, что в результате обстрела в Белгороде различные повреждения выявлены в 131 квартире в 12 многоквартирных домах, 36 индивидуальных домах, чеырех хозсубъектах. "Всего к этому моменту есть данные о повреждениях в 261 жилом помещении. Всего пострадало 193 квартиры: в 12 многоквартирных домах предстоят масштабные работы по замене остекления, еще в 12 многоэтаэжках - единичные и незначительные случаи повреждения окон. Также есть данные о разрушениях различной степени в 68 индивидуальных домах. Пострадали 13 хозсубъектов", - написал он.
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происшествия, белгород, валентин демидов, белгородская область, удар всу по тц в белгороде
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Валентин Демидов, Белгородская область, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
Мэр Белгорода рассказал о последствиях обстрела в четверг

Мэр Демидов: всего после обстрела Белгорода получили повреждения 193 квартиры

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкТорговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Всего после обстрела в Белгороде в четверг повреждены 193 квартиры, 68 индивидуальных домов и 13 хозяйственных субъектов, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.
Ранее Минобороны России сообщило, что около 12.30 15 февраля ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По данным Минздрава, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. Мэр города сообщал, что в результате обстрела в Белгороде различные повреждения выявлены в 131 квартире в 12 многоквартирных домах, 36 индивидуальных домах, чеырех хозсубъектах.
"Всего к этому моменту есть данные о повреждениях в 261 жилом помещении. Всего пострадало 193 квартиры: в 12 многоквартирных домах предстоят масштабные работы по замене остекления, еще в 12 многоэтаэжках - единичные и незначительные случаи повреждения окон. Также есть данные о разрушениях различной степени в 68 индивидуальных домах. Пострадали 13 хозсубъектов", - написал он.
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Удар пришелся по торговому центру.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В здании выбило стекла и повредило фасад.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 7

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 7

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 7

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 7

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 7

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородВалентин ДемидовБелгородская областьУдар ВСУ по ТЦ в Белгороде
 
 
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