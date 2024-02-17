https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928009579.html

В Госдуме прокомментировали взятие Авдеевки

В Госдуме прокомментировали взятие Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024

В Госдуме прокомментировали взятие Авдеевки

Авдеевка переходит под контроль РФ, это означает, что Донецк будет меньше обстреливаться ствольной артиллерией, считает депутат Госдумы Дмитрий Певцов в... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T23:49

2024-02-17T23:49

2024-02-17T23:49

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

донецк

дмитрий певцов

александр сырский

вооруженные силы украины

госдума рф

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Авдеевка переходит под контроль РФ, это означает, что Донецк будет меньше обстреливаться ствольной артиллерией, считает депутат Госдумы Дмитрий Певцов в Telegram-канале."Авдеевка переходит под контроль России! Это означает, что Донецк будет меньше обстреливаться ствольной артиллерией. Это ключевая победа и поворотный момент!", — написал он.Ранее президент РФ Владимир Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

авдеевка

россия

донецк

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авдеевка, россия, донецк, дмитрий певцов, александр сырский, вооруженные силы украины, госдума рф