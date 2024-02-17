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В Госдуме прокомментировали взятие Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:49 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928009579.html
В Госдуме прокомментировали взятие Авдеевки
В Госдуме прокомментировали взятие Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
В Госдуме прокомментировали взятие Авдеевки
Авдеевка переходит под контроль РФ, это означает, что Донецк будет меньше обстреливаться ствольной артиллерией, считает депутат Госдумы Дмитрий Певцов в... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T23:49
2024-02-17T23:49
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
донецк
дмитрий певцов
александр сырский
вооруженные силы украины
госдума рф
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Авдеевка переходит под контроль РФ, это означает, что Донецк будет меньше обстреливаться ствольной артиллерией, считает депутат Госдумы Дмитрий Певцов в Telegram-канале."Авдеевка переходит под контроль России! Это означает, что Донецк будет меньше обстреливаться ствольной артиллерией. Это ключевая победа и поворотный момент!", — написал он.Ранее президент РФ Владимир Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
авдеевка
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авдеевка, россия, донецк, дмитрий певцов, александр сырский, вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Донецк, Дмитрий Певцов, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали взятие Авдеевки

Депутат Певцов: после взятия Авдеевки Донецк будут обстреливать меньше

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Авдеевкой, Донецкая область
Украинский военнослужащий под Авдеевкой, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Авдеевкой, Донецкая область. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Авдеевка переходит под контроль РФ, это означает, что Донецк будет меньше обстреливаться ствольной артиллерией, считает депутат Госдумы Дмитрий Певцов в Telegram-канале.
"Авдеевка переходит под контроль России! Это означает, что Донецк будет меньше обстреливаться ствольной артиллерией. Это ключевая победа и поворотный момент!", — написал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
Украинский солдат на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
"Наступление продолжается". Что будет после освобождения Авдеевки
Вчера, 23:04
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияДонецкДмитрий ПевцовАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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