https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928009091.html

Гагин заявил, что взятие Авдеевки позволит сократить обстрелы Донецка

Гагин заявил, что взятие Авдеевки позволит сократить обстрелы Донецка - РИА Новости, 17.02.2024

Гагин заявил, что взятие Авдеевки позволит сократить обстрелы Донецка

Освобождение Авдеевки стало еще одним переломным моментом в ходе спецоперации, стоит задача освободить всю территорию Донецкой Народной Республики, заявил РИА... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T23:39

2024-02-17T23:39

2024-02-17T23:39

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

донецкая народная республика

россия

ян гагин

денис пушилин

александр сырский

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Освобождение Авдеевки стало еще одним переломным моментом в ходе спецоперации, стоит задача освободить всю территорию Донецкой Народной Республики, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. "В наших планах полное освобождение Донецкой Народной Республики. Освобождение Авдеевки - это сейчас еще один переломный момент в СВО, потому что противник потерял там сотни и тысячи своих бойцов", - заявил Гагин. Как отметил собеседник агентства, освобождение Авдеевки позволит "сократить интенсивность обстрелов Донецка". По его словам, впереди перед военными российской армии стоят задачи освободить в том числе укрепрайоны противника в таких городах как Часов Яр, Курахово, Краматорск, Славянск и Угледар. "В Курахово, например, (украинские войска - ред.) отступили после Марьинки, и там серьезное сосредоточение сил ВСУ. Укреплен и Краматорск", - рассказал Гагин. "Мы сейчас взяли хороший темп везде и его нельзя сбавлять в условиях того, что противник испытывает снарядный голод, дефицит военной техники и кризис призывного ресурса. Нам нужно продолжать двигаться вперед, гнать противника, пока он находится в бегстве", - подчеркнул советник Пушилина. Ранее президент РФ Владимир Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, авдеевка, донецкая народная республика, россия, ян гагин, денис пушилин, александр сырский, вооруженные силы украины