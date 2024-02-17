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Гагин заявил, что взятие Авдеевки позволит сократить обстрелы Донецка - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:39 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928009091.html
Гагин заявил, что взятие Авдеевки позволит сократить обстрелы Донецка
Гагин заявил, что взятие Авдеевки позволит сократить обстрелы Донецка - РИА Новости, 17.02.2024
Гагин заявил, что взятие Авдеевки позволит сократить обстрелы Донецка
Освобождение Авдеевки стало еще одним переломным моментом в ходе спецоперации, стоит задача освободить всю территорию Донецкой Народной Республики, заявил РИА... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T23:39
2024-02-17T23:39
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
донецкая народная республика
россия
ян гагин
денис пушилин
александр сырский
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Освобождение Авдеевки стало еще одним переломным моментом в ходе спецоперации, стоит задача освободить всю территорию Донецкой Народной Республики, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. "В наших планах полное освобождение Донецкой Народной Республики. Освобождение Авдеевки - это сейчас еще один переломный момент в СВО, потому что противник потерял там сотни и тысячи своих бойцов", - заявил Гагин. Как отметил собеседник агентства, освобождение Авдеевки позволит "сократить интенсивность обстрелов Донецка". По его словам, впереди перед военными российской армии стоят задачи освободить в том числе укрепрайоны противника в таких городах как Часов Яр, Курахово, Краматорск, Славянск и Угледар. "В Курахово, например, (украинские войска - ред.) отступили после Марьинки, и там серьезное сосредоточение сил ВСУ. Укреплен и Краматорск", - рассказал Гагин. "Мы сейчас взяли хороший темп везде и его нельзя сбавлять в условиях того, что противник испытывает снарядный голод, дефицит военной техники и кризис призывного ресурса. Нам нужно продолжать двигаться вперед, гнать противника, пока он находится в бегстве", - подчеркнул советник Пушилина. Ранее президент РФ Владимир Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
авдеевка
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безопасность, авдеевка, донецкая народная республика, россия, ян гагин, денис пушилин, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Ян Гагин, Денис Пушилин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Гагин заявил, что взятие Авдеевки позволит сократить обстрелы Донецка

Советник главы ДНР Гагин: взятие Авдеевки позволит сократить обстрелы Донецка

© РИА НовостиЯн Гагин
Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости
Ян Гагин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Освобождение Авдеевки стало еще одним переломным моментом в ходе спецоперации, стоит задача освободить всю территорию Донецкой Народной Республики, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
"В наших планах полное освобождение Донецкой Народной Республики. Освобождение Авдеевки - это сейчас еще один переломный момент в СВО, потому что противник потерял там сотни и тысячи своих бойцов", - заявил Гагин.
© ИнфографикаОсвобождение Авдеевки
Освобождение Авдеевки
© Инфографика
Освобождение Авдеевки
Как отметил собеседник агентства, освобождение Авдеевки позволит "сократить интенсивность обстрелов Донецка".
По его словам, впереди перед военными российской армии стоят задачи освободить в том числе укрепрайоны противника в таких городах как Часов Яр, Курахово, Краматорск, Славянск и Угледар. "В Курахово, например, (украинские войска - ред.) отступили после Марьинки, и там серьезное сосредоточение сил ВСУ. Укреплен и Краматорск", - рассказал Гагин.
"Мы сейчас взяли хороший темп везде и его нельзя сбавлять в условиях того, что противник испытывает снарядный голод, дефицит военной техники и кризис призывного ресурса. Нам нужно продолжать двигаться вперед, гнать противника, пока он находится в бегстве", - подчеркнул советник Пушилина.
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Ранее президент РФ Владимир Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияЯн ГагинДенис ПушилинАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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