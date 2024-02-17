Гагин заявил, что взятие Авдеевки позволит сократить обстрелы Донецка
Советник главы ДНР Гагин: взятие Авдеевки позволит сократить обстрелы Донецка
Ян Гагин. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Освобождение Авдеевки стало еще одним переломным моментом в ходе спецоперации, стоит задача освободить всю территорию Донецкой Народной Республики, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
"В наших планах полное освобождение Донецкой Народной Республики. Освобождение Авдеевки - это сейчас еще один переломный момент в СВО, потому что противник потерял там сотни и тысячи своих бойцов", - заявил Гагин.
© ИнфографикаОсвобождение Авдеевки
© Инфографика
Освобождение Авдеевки
Как отметил собеседник агентства, освобождение Авдеевки позволит "сократить интенсивность обстрелов Донецка".
По его словам, впереди перед военными российской армии стоят задачи освободить в том числе укрепрайоны противника в таких городах как Часов Яр, Курахово, Краматорск, Славянск и Угледар. "В Курахово, например, (украинские войска - ред.) отступили после Марьинки, и там серьезное сосредоточение сил ВСУ. Укреплен и Краматорск", - рассказал Гагин.
"Мы сейчас взяли хороший темп везде и его нельзя сбавлять в условиях того, что противник испытывает снарядный голод, дефицит военной техники и кризис призывного ресурса. Нам нужно продолжать двигаться вперед, гнать противника, пока он находится в бегстве", - подчеркнул советник Пушилина.
Ранее президент РФ Владимир Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.