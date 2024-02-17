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Антонов назвал заявления США о Навальном вмешательством в дела России - РИА Новости, 17.02.2024
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05:07 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/antonov-1927908212.html
Антонов назвал заявления США о Навальном вмешательством в дела России
Антонов назвал заявления США о Навальном вмешательством в дела России - РИА Новости, 17.02.2024
Антонов назвал заявления США о Навальном вмешательством в дела России
США комментариями о смерти Алексея Навального вмешиваются во внутренние дела России и пытаются использовать ситуацию для обоснования новых санкций, заявил посол РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T05:07
2024-02-17T05:07
россия
вашингтон (штат)
сша
алексей навальный
анатолий антонов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ив роше
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. США комментариями о смерти Алексея Навального вмешиваются во внутренние дела России и пытаются использовать ситуацию для обоснования новых санкций, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Уход из жизни человека – всегда трагедия. Важно в этой ситуации разобраться во всех деталях происшедшего. Однако местные политики не хотят ждать и уже обвинили во всем российские власти", - говорится в комментарии Антонова. По его словам, в посольстве "обратили внимание на поток желчи в адрес России". "Ощущение таково, что для Вашингтона главное не разобраться в проблеме, какой бы чувствительной она ни была, а хлестануть посильнее нашу страну. Здесь ищут повод для уничижительных выпадов, а главное – для введения дополнительных санкций. Задача – спасти разваливающийся американский порядок, основанный на неких правилах", - отметил он. "Закономерно возникает вопрос: а судьи кто? Налицо очередная попытка вмешаться во внутренние дела Российской Федерации. А смерть – лишь повод. Такая политика неприемлема. Лучше бы здешним деятелям сосредоточиться на проблемах своей страны, требующих безотлагательного решения", - добавил посол. По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
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россия, вашингтон (штат), сша, алексей навальный, анатолий антонов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше
Россия, Вашингтон (штат), США, Алексей Навальный, Анатолий Антонов, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ив Роше
Антонов назвал заявления США о Навальном вмешательством в дела России

Антонов назвал заявления США о смерти Навального вмешательством в дела России

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. США комментариями о смерти Алексея Навального вмешиваются во внутренние дела России и пытаются использовать ситуацию для обоснования новых санкций, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Уход из жизни человека – всегда трагедия. Важно в этой ситуации разобраться во всех деталях происшедшего. Однако местные политики не хотят ждать и уже обвинили во всем российские власти", - говорится в комментарии Антонова.
По его словам, в посольстве "обратили внимание на поток желчи в адрес России".
"Ощущение таково, что для Вашингтона главное не разобраться в проблеме, какой бы чувствительной она ни была, а хлестануть посильнее нашу страну. Здесь ищут повод для уничижительных выпадов, а главное – для введения дополнительных санкций. Задача – спасти разваливающийся американский порядок, основанный на неких правилах", - отметил он.
"Закономерно возникает вопрос: а судьи кто? Налицо очередная попытка вмешаться во внутренние дела Российской Федерации. А смерть – лишь повод. Такая политика неприемлема. Лучше бы здешним деятелям сосредоточиться на проблемах своей страны, требующих безотлагательного решения", - добавил посол.
По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
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Жена Ассанжа назвала заявления Запада о смерти Навального неискренними
Вчера, 21:55
 
РоссияВашингтон (штат)СШААлексей НавальныйАнатолий АнтоновФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Ив Роше
 
 
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