https://ria.ru/20240217/antonov-1927908212.html

Антонов назвал заявления США о Навальном вмешательством в дела России

Антонов назвал заявления США о Навальном вмешательством в дела России - РИА Новости, 17.02.2024

Антонов назвал заявления США о Навальном вмешательством в дела России

США комментариями о смерти Алексея Навального вмешиваются во внутренние дела России и пытаются использовать ситуацию для обоснования новых санкций, заявил посол РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T05:07

2024-02-17T05:07

2024-02-17T05:07

россия

вашингтон (штат)

сша

алексей навальный

анатолий антонов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ив роше

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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. США комментариями о смерти Алексея Навального вмешиваются во внутренние дела России и пытаются использовать ситуацию для обоснования новых санкций, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Уход из жизни человека – всегда трагедия. Важно в этой ситуации разобраться во всех деталях происшедшего. Однако местные политики не хотят ждать и уже обвинили во всем российские власти", - говорится в комментарии Антонова. По его словам, в посольстве "обратили внимание на поток желчи в адрес России". "Ощущение таково, что для Вашингтона главное не разобраться в проблеме, какой бы чувствительной она ни была, а хлестануть посильнее нашу страну. Здесь ищут повод для уничижительных выпадов, а главное – для введения дополнительных санкций. Задача – спасти разваливающийся американский порядок, основанный на неких правилах", - отметил он. "Закономерно возникает вопрос: а судьи кто? Налицо очередная попытка вмешаться во внутренние дела Российской Федерации. А смерть – лишь повод. Такая политика неприемлема. Лучше бы здешним деятелям сосредоточиться на проблемах своей страны, требующих безотлагательного решения", - добавил посол. По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240216/assanzh-1927886776.html

россия

вашингтон (штат)

сша

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россия, вашингтон (штат), сша, алексей навальный, анатолий антонов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше