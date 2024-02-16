https://ria.ru/20240216/zhaloby-1927796252.html

ОНК Ямала не получала жалоб от Навального, сообщили в комиссии

ОНК Ямала не получала жалоб от Навального, сообщили в комиссии - РИА Новости, 16.02.2024

ОНК Ямала не получала жалоб от Навального, сообщили в комиссии

Общественная наблюдательная комиссия не получала от Алексея Навального жалоб на самочувствие, сообщил РИА Новости председатель региональной ОНК Данила Гонтарь. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T14:50

2024-02-16T14:50

2024-02-16T14:57

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия не получала от Алексея Навального жалоб на самочувствие, сообщил РИА Новости председатель региональной ОНК Данила Гонтарь.Ранее управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в исправительной колонии №3."К нам жалоб не поступало", - сказал собеседник агентства.Гонтарь отметил, что запланированное на конец января посещение колонии ОНК не состоялось из-за болезни членов комиссии.По информации УФСИН, 16 февраля Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. Причины смерти устанавливаются.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана).В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области.В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927796908.html

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