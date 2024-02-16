Госкомпании закупили у МСП товары и услуги на 8 трлн рублей в 2023 году
© iStock.com / shapechargeМужчина работает на складе
© iStock.com / shapecharge
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Почти восемь триллионов рублей составил объем закупок крупнейших госзаказчиков у МСП по итогам 2023 года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
"Развитие системы закупок и обеспечение участия в них МСП-поставщиков – одна из важнейших мер господдержки, реализуемых в рамках профильного нацпроекта. Объем поставляемых малыми и средними предприятиями товаров и услуг по 223-ФЗ последовательно растет. По итогам 2023 года был обновлен рекорд за все время действия квоты на закупки у МСП. Их общая сумма достигла почти восемь триллионов рублей. Одновременно решается задача увеличения числа предпринимателей, использующих закупки в качестве одного из рынков сбыта. За год их число выросло до 213 тысяч", – приводятся на сайте правительства РФ слова первого зампреда Андрея Белоусова.
Это рекордное значение с момента введения обязательной квоты на закупки у малого и среднего бизнеса. Прирост объема закупок у МСП к 2022 году составил 13,5%.
"Четыре из пяти договоров крупнейших заказчиков в 2023 году было заключено с МСП-поставщиками. Сформировался тренд на активизацию закупок производственной продукции у малого и среднего бизнеса. Госкомпании активно занимаются импортозамещением, чтобы не зависеть от европейских и американских поставщиков оборудования и деталей к ним. Так, в общем объеме закупок у МСП около 4,3 триллиона рублей заняла продукция производственного назначения", — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Компаниями-лидерами среди крупнейших заказчиков по объему закупок у малого и среднего бизнеса стали РЖД, "Аэрофлот", "Ростелеком", "Россети".
Наибольшие объемы закупок пришлись на продукцию обрабатывающих производств (2,45 триллиона рублей), сооружения и строительные работы (1,9 триллиона рублей), связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью услуги (401 миллиард рублей), пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что среди регионов самый высокий объем закупок у МСП-поставщиков отмечен в Москве (2,1 триллиона рублей), Санкт-Петербурге (682 миллиарда рублей), Московской области (362 миллиарда рублей), а также Свердловской области и Республике Татарстан (256 миллиардов рублей и 192 миллиарда рублей соответственно).