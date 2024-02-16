https://ria.ru/20240216/zakupki-1927741199.html

Госкомпании закупили у МСП товары и услуги на 8 трлн рублей в 2023 году

Госкомпании закупили у МСП товары и услуги на 8 трлн рублей в 2023 году - РИА Новости, 16.02.2024

Госкомпании закупили у МСП товары и услуги на 8 трлн рублей в 2023 году

Почти восемь триллионов рублей составил объем закупок крупнейших госзаказчиков у МСП по итогам 2023 года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:59

2024-02-16T10:59

2024-02-16T12:51

мсп банк

корпорация мсп

россия

москва

андрей белоусов

александр исаевич

санкт-петербург

твой бизнес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927766515_0:134:3161:1912_1920x0_80_0_0_297e847d795cd56e8005923240c6af3e.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Почти восемь триллионов рублей составил объем закупок крупнейших госзаказчиков у МСП по итогам 2023 года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). "Развитие системы закупок и обеспечение участия в них МСП-поставщиков – одна из важнейших мер господдержки, реализуемых в рамках профильного нацпроекта. Объем поставляемых малыми и средними предприятиями товаров и услуг по 223-ФЗ последовательно растет. По итогам 2023 года был обновлен рекорд за все время действия квоты на закупки у МСП. Их общая сумма достигла почти восемь триллионов рублей. Одновременно решается задача увеличения числа предпринимателей, использующих закупки в качестве одного из рынков сбыта. За год их число выросло до 213 тысяч", – приводятся на сайте правительства РФ слова первого зампреда Андрея Белоусова. Это рекордное значение с момента введения обязательной квоты на закупки у малого и среднего бизнеса. Прирост объема закупок у МСП к 2022 году составил 13,5%. "Четыре из пяти договоров крупнейших заказчиков в 2023 году было заключено с МСП-поставщиками. Сформировался тренд на активизацию закупок производственной продукции у малого и среднего бизнеса. Госкомпании активно занимаются импортозамещением, чтобы не зависеть от европейских и американских поставщиков оборудования и деталей к ним. Так, в общем объеме закупок у МСП около 4,3 триллиона рублей заняла продукция производственного назначения", — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. Компаниями-лидерами среди крупнейших заказчиков по объему закупок у малого и среднего бизнеса стали РЖД, "Аэрофлот", "Ростелеком", "Россети". Наибольшие объемы закупок пришлись на продукцию обрабатывающих производств (2,45 триллиона рублей), сооружения и строительные работы (1,9 триллиона рублей), связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью услуги (401 миллиард рублей), пояснили в пресс-службе. Там добавили, что среди регионов самый высокий объем закупок у МСП-поставщиков отмечен в Москве (2,1 триллиона рублей), Санкт-Петербурге (682 миллиарда рублей), Московской области (362 миллиарда рублей), а также Свердловской области и Республике Татарстан (256 миллиардов рублей и 192 миллиарда рублей соответственно).

https://ria.ru/20240124/podderzhka-1922790436.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мсп банк, корпорация мсп, россия, москва, андрей белоусов, александр исаевич, санкт-петербург, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса