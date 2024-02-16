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В Казахстане предложили зафиксировать цены на яйца до конца года
В Казахстане предложили зафиксировать цены на яйца до конца года - РИА Новости, 16.02.2024
В Казахстане предложили зафиксировать цены на яйца до конца года
В министерстве торговли и интеграции Казахстана обсудили вопрос фиксации цен на яйца первой категории до конца этого года, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:19
2024-02-16T11:19
2024-02-16T11:19
экономика
казахстан
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АЛМА-АТА, 16 фев - РИА Новости. В министерстве торговли и интеграции Казахстана обсудили вопрос фиксации цен на яйца первой категории до конца этого года, сообщила пресс-служба ведомства. Указывается, что в обсуждении этого вопроса приняли участие главы союза птицеводов и ассоциации яичных производителей Казахстана, а также руководители птицефабрик. "С целью недопущения роста цен на куриные яйца в период сезонного удорожания сторонами обсуждаются условия меморандума о сотрудничестве по стабилизации цен на яйца первой категории с установлением фиксированного коридора цен до конца года", - говорится в сообщении. В министерстве напомнили, что ранее меморандум о недопущении роста стоимости куриных яиц был заключен 30 ноября 2023 года, и это "позволило сдержать необоснованный рост цен в предпраздничный период". В январе пресс-служба правительства республики сообщила, что "российская сторона обратилась к казахстанской с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в их торговые сети". Было отмечено, что минсельхоз рассмотрит такую возможность.
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экономика, казахстан
В Казахстане предложили зафиксировать цены на яйца до конца года
В Минторговли Казахстана предложили зафиксировать цены на яйца до конца года
АЛМА-АТА, 16 фев - РИА Новости. В министерстве торговли и интеграции Казахстана обсудили вопрос фиксации цен на яйца первой категории до конца этого года, сообщила пресс-служба ведомства.
Указывается, что в обсуждении этого вопроса приняли участие главы союза птицеводов и ассоциации яичных производителей Казахстана, а также руководители птицефабрик.
«
"С целью недопущения роста цен на куриные яйца в период сезонного удорожания сторонами обсуждаются условия меморандума о сотрудничестве по стабилизации цен на яйца первой категории с установлением фиксированного коридора цен до конца года", - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что ранее меморандум о недопущении роста стоимости куриных яиц был заключен 30 ноября 2023 года, и это "позволило сдержать необоснованный рост цен в предпраздничный период".
В январе пресс-служба правительства республики сообщила, что "российская сторона обратилась к казахстанской с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в их торговые сети". Было отмечено, что минсельхоз рассмотрит такую возможность.
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