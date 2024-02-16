Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане предложили зафиксировать цены на яйца до конца года - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/yaytso-1927745193.html
В Казахстане предложили зафиксировать цены на яйца до конца года
В Казахстане предложили зафиксировать цены на яйца до конца года - РИА Новости, 16.02.2024
В Казахстане предложили зафиксировать цены на яйца до конца года
В министерстве торговли и интеграции Казахстана обсудили вопрос фиксации цен на яйца первой категории до конца этого года, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:19
2024-02-16T11:19
экономика
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915475920_0:213:3261:2047_1920x0_80_0_0_c8c1c00d0ac90869f65df4ec5a131312.jpg
АЛМА-АТА, 16 фев - РИА Новости. В министерстве торговли и интеграции Казахстана обсудили вопрос фиксации цен на яйца первой категории до конца этого года, сообщила пресс-служба ведомства. Указывается, что в обсуждении этого вопроса приняли участие главы союза птицеводов и ассоциации яичных производителей Казахстана, а также руководители птицефабрик. "С целью недопущения роста цен на куриные яйца в период сезонного удорожания сторонами обсуждаются условия меморандума о сотрудничестве по стабилизации цен на яйца первой категории с установлением фиксированного коридора цен до конца года", - говорится в сообщении. В министерстве напомнили, что ранее меморандум о недопущении роста стоимости куриных яиц был заключен 30 ноября 2023 года, и это "позволило сдержать необоснованный рост цен в предпраздничный период". В январе пресс-служба правительства республики сообщила, что "российская сторона обратилась к казахстанской с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в их торговые сети". Было отмечено, что минсельхоз рассмотрит такую возможность.
https://ria.ru/20240206/svalka-1925656727.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915475920_249:0:2978:2047_1920x0_80_0_0_1ca0ddb17b2bc3db65c3a4d3e1b2d590.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, казахстан
Экономика, Казахстан
В Казахстане предложили зафиксировать цены на яйца до конца года

В Минторговли Казахстана предложили зафиксировать цены на яйца до конца года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Яйца. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 16 фев - РИА Новости. В министерстве торговли и интеграции Казахстана обсудили вопрос фиксации цен на яйца первой категории до конца этого года, сообщила пресс-служба ведомства.
Указывается, что в обсуждении этого вопроса приняли участие главы союза птицеводов и ассоциации яичных производителей Казахстана, а также руководители птицефабрик.
«
"С целью недопущения роста цен на куриные яйца в период сезонного удорожания сторонами обсуждаются условия меморандума о сотрудничестве по стабилизации цен на яйца первой категории с установлением фиксированного коридора цен до конца года", - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что ранее меморандум о недопущении роста стоимости куриных яиц был заключен 30 ноября 2023 года, и это "позволило сдержать необоснованный рост цен в предпраздничный период".
В январе пресс-служба правительства республики сообщила, что "российская сторона обратилась к казахстанской с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в их торговые сети". Было отмечено, что минсельхоз рассмотрит такую возможность.
Свалка куриных яиц в Омской области
Виновнику свалки из яиц в Омской области грозит штраф до 400 тысяч рублей
6 февраля, 12:46
 
ЭкономикаКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала