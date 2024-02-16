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Захарова призвала юридически квалифицировать переводы денег на ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/vsu-1927769697.html
Захарова призвала юридически квалифицировать переводы денег на ВСУ
Захарова призвала юридически квалифицировать переводы денег на ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024
Захарова призвала юридически квалифицировать переводы денег на ВСУ
Все, кто переводил деньги "на ВСУ", должны понимать, что их деньги идут на теракты, а российская сторона должна "юридически и морально" это квалифицировать,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:54
2024-02-16T12:54
специальная военная операция на украине
россия
белгород
мария захарова
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Все, кто переводил деньги "на ВСУ", должны понимать, что их деньги идут на теракты, а российская сторона должна "юридически и морально" это квалифицировать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. "По официальным данным в Белгороде в результате вчерашнего теракта погибших - семе (среди них один ребенок), раненых - 19. Все, кто переводил и переводит деньги "на ВСУ" и остальную неонацистскую гниль, должны знать, на что конкретно они идут. А мы должны это соответствующим образом квалифицировать как морально, так и юридически", - написала Захарова. Минобороны России сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По последним данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте. Состояние двоих взрослых и одного ребенка, которых доставили на лечение в Москву из Белгорода после атаки ВСУ, тяжелое, еще один ребенок в состоянии средней тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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россия, белгород, мария захарова, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгород, Мария Захарова, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Ситуация в ДНР и ЛНР
Захарова призвала юридически квалифицировать переводы денег на ВСУ

Захарова: те, кто переводил на ВСУ, должны знать, что деньги идут на теракты

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Все, кто переводил деньги "на ВСУ", должны понимать, что их деньги идут на теракты, а российская сторона должна "юридически и морально" это квалифицировать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"По официальным данным в Белгороде в результате вчерашнего теракта погибших - семе (среди них один ребенок), раненых - 19. Все, кто переводил и переводит деньги "на ВСУ" и остальную неонацистскую гниль, должны знать, на что конкретно они идут. А мы должны это соответствующим образом квалифицировать как морально, так и юридически", - написала Захарова.
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Удар пришелся по торговому центру.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В здании выбило стекла и повредило фасад.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
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7 из 7

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 7

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 7

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 7

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 7

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 7

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7
Минобороны России сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По последним данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
Состояние двоих взрослых и одного ребенка, которых доставили на лечение в Москву из Белгорода после атаки ВСУ, тяжелое, еще один ребенок в состоянии средней тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородМария ЗахароваБезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по ТЦ в БелгородеСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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