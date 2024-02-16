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Захарова призвала юридически квалифицировать переводы денег на ВСУ
Захарова призвала юридически квалифицировать переводы денег на ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024
Захарова призвала юридически квалифицировать переводы денег на ВСУ
Все, кто переводил деньги "на ВСУ", должны понимать, что их деньги идут на теракты, а российская сторона должна "юридически и морально" это квалифицировать,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:54
2024-02-16T12:54
2024-02-16T12:54
специальная военная операция на украине
россия
белгород
мария захарова
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Все, кто переводил деньги "на ВСУ", должны понимать, что их деньги идут на теракты, а российская сторона должна "юридически и морально" это квалифицировать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. "По официальным данным в Белгороде в результате вчерашнего теракта погибших - семе (среди них один ребенок), раненых - 19. Все, кто переводил и переводит деньги "на ВСУ" и остальную неонацистскую гниль, должны знать, на что конкретно они идут. А мы должны это соответствующим образом квалифицировать как морально, так и юридически", - написала Захарова. Минобороны России сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По последним данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте. Состояние двоих взрослых и одного ребенка, которых доставили на лечение в Москву из Белгорода после атаки ВСУ, тяжелое, еще один ребенок в состоянии средней тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Захарова призвала юридически квалифицировать переводы денег на ВСУ
Захарова: те, кто переводил на ВСУ, должны знать, что деньги идут на теракты