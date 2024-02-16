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Путин провел встречу с губернатором Челябинской области - РИА Новости, 16.02.2024
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19:47 16.02.2024 (обновлено: 19:55 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/vstrecha-1927873075.html
Путин провел встречу с губернатором Челябинской области
Путин провел встречу с губернатором Челябинской области - РИА Новости, 16.02.2024
Путин провел встречу с губернатором Челябинской области
Президент России Владимир Путин в пятницу вечером провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T19:47
2024-02-16T19:55
челябинская область
владимир путин
алексей текслер
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу вечером провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.Путин в пятницу работал в Челябинске. Он посетил Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и индустриальный парк "Станкомаш" промышленной группы КОНАР (специализируется на производстве продукции для проектов общероссийского значения в нефтегазовом секторе, в том числе СПГ-проектов, для судостроения и энергетики, промышленного и гражданского строительства). На этой площадке у президента запланировано общение с рабочими.Накануне Путин работал в Свердловской области, где посетил "Уралвагонзавод" и завод "Уральские локомотивы", провел совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.
https://ria.ru/20240216/putin-1927821751.html
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челябинская область, владимир путин, алексей текслер
Челябинская область, Владимир Путин, Алексей Текслер
Путин провел встречу с губернатором Челябинской области

Путин провел двустороннюю встречу с губернатором Челябинской области Текслером

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу вечером провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
Путин в пятницу работал в Челябинске. Он посетил Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и индустриальный парк "Станкомаш" промышленной группы КОНАР (специализируется на производстве продукции для проектов общероссийского значения в нефтегазовом секторе, в том числе СПГ-проектов, для судостроения и энергетики, промышленного и гражданского строительства). На этой площадке у президента запланировано общение с рабочими.
Накануне Путин работал в Свердловской области, где посетил "Уралвагонзавод" и завод "Уральские локомотивы", провел совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.
Президент РФ Владимир Путин посещает Челябинский кузнечно-прессовый завод - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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Челябинская областьВладимир ПутинАлексей Текслер
 
 
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