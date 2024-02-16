Путин провел встречу с губернатором Челябинской области
Путин провел двустороннюю встречу с губернатором Челябинской области Текслером
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу вечером провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
Путин в пятницу работал в Челябинске. Он посетил Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и индустриальный парк "Станкомаш" промышленной группы КОНАР (специализируется на производстве продукции для проектов общероссийского значения в нефтегазовом секторе, в том числе СПГ-проектов, для судостроения и энергетики, промышленного и гражданского строительства). На этой площадке у президента запланировано общение с рабочими.
Накануне Путин работал в Свердловской области, где посетил "Уралвагонзавод" и завод "Уральские локомотивы", провел совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.