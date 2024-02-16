https://ria.ru/20240216/vstrecha-1927873075.html

Путин провел встречу с губернатором Челябинской области

Путин провел встречу с губернатором Челябинской области - РИА Новости, 16.02.2024

Путин провел встречу с губернатором Челябинской области

Президент России Владимир Путин в пятницу вечером провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T19:47

2024-02-16T19:47

2024-02-16T19:55

челябинская область

владимир путин

алексей текслер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155193/64/1551936433_0:0:3114:1752_1920x0_80_0_0_19e451a0de5a1bb3cec094eb9f09d772.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу вечером провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.Путин в пятницу работал в Челябинске. Он посетил Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и индустриальный парк "Станкомаш" промышленной группы КОНАР (специализируется на производстве продукции для проектов общероссийского значения в нефтегазовом секторе, в том числе СПГ-проектов, для судостроения и энергетики, промышленного и гражданского строительства). На этой площадке у президента запланировано общение с рабочими.Накануне Путин работал в Свердловской области, где посетил "Уралвагонзавод" и завод "Уральские локомотивы", провел совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20240216/putin-1927821751.html

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

челябинская область, владимир путин, алексей текслер