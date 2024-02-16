https://ria.ru/20240216/vsm-1927697179.html
Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте ВСМ
Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте ВСМ - РИА Новости, 16.02.2024
Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте ВСМ
Санкт-Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) и готов войти в состав участников... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T01:03
2024-02-16T01:03
2024-02-16T01:03
экономика
санкт-петербург
москва
россия
александр беглов
виталий савельев
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907409078_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5fd732774383439e29f864e66c0424f4.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Санкт-Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) и готов войти в состав участников концессионера, заявил губернатор Александр Беглов. Ранее министр транспорта Виталий Савельев сообщал, что строительство ВСМ из Москвы в Петербург потребует почти 610 миллиардов рублей из федерального бюджета. На первом этапе потребуется 28 поездов. Мэр столицы Сергей Собянин по итогам совещания с участием президента России Владимира Путина сообщил, что Москва наряду с другими заинтересованными регионами примет участие в финансировании проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Санкт-Петербурга. "В соответствии с указанием президента Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте ВСЖМ и готов войти в состав участников концессионера... Строительство ВСЖМ потребует почти 610 миллиардов рублей финансирования только из федерального бюджета", - написал Беглов в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что данный проект станет важнейшим шагом к объединению потенциалов двух российских столиц.
https://ria.ru/20240216/vsm-1927696218.html
санкт-петербург
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907409078_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_849aff1df946806bb528afccbd745eae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, москва, россия, александр беглов, виталий савельев, сергей собянин
Экономика, Санкт-Петербург, Москва, Россия, Александр Беглов, Виталий Савельев, Сергей Собянин
Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте ВСМ
Беглов: Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте ВСМ