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Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте ВСМ - РИА Новости, 16.02.2024
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01:03 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/vsm-1927697179.html
Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте ВСМ
Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте ВСМ - РИА Новости, 16.02.2024
Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте ВСМ
Санкт-Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) и готов войти в состав участников... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T01:03
2024-02-16T01:03
экономика
санкт-петербург
москва
россия
александр беглов
виталий савельев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Санкт-Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) и готов войти в состав участников концессионера, заявил губернатор Александр Беглов. Ранее министр транспорта Виталий Савельев сообщал, что строительство ВСМ из Москвы в Петербург потребует почти 610 миллиардов рублей из федерального бюджета. На первом этапе потребуется 28 поездов. Мэр столицы Сергей Собянин по итогам совещания с участием президента России Владимира Путина сообщил, что Москва наряду с другими заинтересованными регионами примет участие в финансировании проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Санкт-Петербурга. &quot;В соответствии с указанием президента Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте ВСЖМ и готов войти в состав участников концессионера... Строительство ВСЖМ потребует почти 610 миллиардов рублей финансирования только из федерального бюджета&quot;, - написал Беглов в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что данный проект станет важнейшим шагом к объединению потенциалов двух российских столиц.
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экономика, санкт-петербург, москва, россия, александр беглов, виталий савельев, сергей собянин
Экономика, Санкт-Петербург, Москва, Россия, Александр Беглов, Виталий Савельев, Сергей Собянин
Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте ВСМ

Беглов: Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте ВСМ

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Санкт-Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) и готов войти в состав участников концессионера, заявил губернатор Александр Беглов.
Ранее министр транспорта Виталий Савельев сообщал, что строительство ВСМ из Москвы в Петербург потребует почти 610 миллиардов рублей из федерального бюджета. На первом этапе потребуется 28 поездов. Мэр столицы Сергей Собянин по итогам совещания с участием президента России Владимира Путина сообщил, что Москва наряду с другими заинтересованными регионами примет участие в финансировании проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Санкт-Петербурга.
«

"В соответствии с указанием президента Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте ВСЖМ и готов войти в состав участников концессионера... Строительство ВСЖМ потребует почти 610 миллиардов рублей финансирования только из федерального бюджета", - написал Беглов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что данный проект станет важнейшим шагом к объединению потенциалов двух российских столиц.
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ЭкономикаСанкт-ПетербургМоскваРоссияАлександр БегловВиталий СавельевСергей Собянин
 
 
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