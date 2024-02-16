https://ria.ru/20240216/vsm-1927697179.html

Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте ВСМ

Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте ВСМ - РИА Новости, 16.02.2024

Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте ВСМ

Санкт-Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) и готов войти в состав участников... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T01:03

2024-02-16T01:03

2024-02-16T01:03

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санкт-петербург

москва

россия

александр беглов

виталий савельев

сергей собянин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Санкт-Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) и готов войти в состав участников концессионера, заявил губернатор Александр Беглов. Ранее министр транспорта Виталий Савельев сообщал, что строительство ВСМ из Москвы в Петербург потребует почти 610 миллиардов рублей из федерального бюджета. На первом этапе потребуется 28 поездов. Мэр столицы Сергей Собянин по итогам совещания с участием президента России Владимира Путина сообщил, что Москва наряду с другими заинтересованными регионами примет участие в финансировании проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Санкт-Петербурга. "В соответствии с указанием президента Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте ВСЖМ и готов войти в состав участников концессионера... Строительство ВСЖМ потребует почти 610 миллиардов рублей финансирования только из федерального бюджета", - написал Беглов в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что данный проект станет важнейшим шагом к объединению потенциалов двух российских столиц.

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экономика, санкт-петербург, москва, россия, александр беглов, виталий савельев, сергей собянин