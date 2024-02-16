На ВСМ Москва-Петербург будет динамическая система ценообразования
Греф: на ВСМ Москва-Петербург будет динамическая система ценообразования
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения ООО "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме 15 февраля 2024
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ООО "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме 15 февраля 2024. Архивное фото
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская обл.), 16 фев - РИА Новости. Динамическая система ценообразования будет на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф после совещания с участием президента РФ Владимира Путина.
Путин в четверг провел в Верхней Пышме совещание по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения. Министр транспорта РФ Виталий Савельев докладывал о проекте ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Он рассказал, что опытный образец российского поезда для ВСМ должен быть создан в 2026 году, первые 28 таких составов надо сделать к 2028 году. Министр, что время между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут, между Москвой и Тверью - 39 минут, между Санкт-Петербургом и Великим Новгород - 29 минут. Он также добавил, что пилотный проект строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будет реализован по принципу государственно-частного партнерства на основе концессионного соглашения.
"Будет и динамическая система ценообразования, и (цена) в зависимости от количества остановок, потому что там поезда будут ходить через каждые 15 минут. Поэтому все будет очень динамично", - сказал Греф.
Отвечая на реплику журналистов, что с появлением ВСМ "самолеты умрут", глава Сбербанка заметил, что "не умрут".