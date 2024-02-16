Рейтинг@Mail.ru
На ВСМ Москва-Петербург будет динамическая система ценообразования - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:37 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/vsm-1927695823.html
На ВСМ Москва-Петербург будет динамическая система ценообразования
На ВСМ Москва-Петербург будет динамическая система ценообразования - РИА Новости, 16.02.2024
На ВСМ Москва-Петербург будет динамическая система ценообразования
Динамическая система ценообразования будет на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщил журналистам глава Сбербанка... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T00:37
2024-02-16T00:37
экономика
москва
санкт-петербург
россия
герман греф
владимир путин
виталий савельев
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927680714_0:298:3112:2048_1920x0_80_0_0_03197f2adbbf9e39342337e5575cb878.jpg
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская обл.), 16 фев - РИА Новости. Динамическая система ценообразования будет на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф после совещания с участием президента РФ Владимира Путина. Путин в четверг провел в Верхней Пышме совещание по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения. Министр транспорта РФ Виталий Савельев докладывал о проекте ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Он рассказал, что опытный образец российского поезда для ВСМ должен быть создан в 2026 году, первые 28 таких составов надо сделать к 2028 году. Министр, что время между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут, между Москвой и Тверью - 39 минут, между Санкт-Петербургом и Великим Новгород - 29 минут. Он также добавил, что пилотный проект строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будет реализован по принципу государственно-частного партнерства на основе концессионного соглашения. "Будет и динамическая система ценообразования, и (цена) в зависимости от количества остановок, потому что там поезда будут ходить через каждые 15 минут. Поэтому все будет очень динамично", - сказал Греф. Отвечая на реплику журналистов, что с появлением ВСМ "самолеты умрут", глава Сбербанка заметил, что "не умрут".
https://ria.ru/20240215/poezda-1927693074.html
москва
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927680714_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d39267efde89ca40457a9252d6c87691.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, санкт-петербург, россия, герман греф, владимир путин, виталий савельев, сбербанк россии
Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Герман Греф, Владимир Путин, Виталий Савельев, Сбербанк России
На ВСМ Москва-Петербург будет динамическая система ценообразования

Греф: на ВСМ Москва-Петербург будет динамическая система ценообразования

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения ООО "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме 15 февраля 2024
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ООО Уральские локомотивы в Верхней Пышме 15 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ООО "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме 15 февраля 2024. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская обл.), 16 фев - РИА Новости. Динамическая система ценообразования будет на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф после совещания с участием президента РФ Владимира Путина.
Путин в четверг провел в Верхней Пышме совещание по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения. Министр транспорта РФ Виталий Савельев докладывал о проекте ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Он рассказал, что опытный образец российского поезда для ВСМ должен быть создан в 2026 году, первые 28 таких составов надо сделать к 2028 году. Министр, что время между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут, между Москвой и Тверью - 39 минут, между Санкт-Петербургом и Великим Новгород - 29 минут. Он также добавил, что пилотный проект строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будет реализован по принципу государственно-частного партнерства на основе концессионного соглашения.
"Будет и динамическая система ценообразования, и (цена) в зависимости от количества остановок, потому что там поезда будут ходить через каждые 15 минут. Поэтому все будет очень динамично", - сказал Греф.
Отвечая на реплику журналистов, что с появлением ВСМ "самолеты умрут", глава Сбербанка заметил, что "не умрут".
Министр транспорта Виталий Савельев на совещании по ВСМ Москва - Санкт-Петербург
Минтранс оценил затраты на первую партию поездов для ВСМ
Вчера, 23:36
 
ЭкономикаМоскваСанкт-ПетербургРоссияГерман ГрефВладимир ПутинВиталий СавельевСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала