https://ria.ru/20240216/vsm-1927695823.html

На ВСМ Москва-Петербург будет динамическая система ценообразования

На ВСМ Москва-Петербург будет динамическая система ценообразования - РИА Новости, 16.02.2024

На ВСМ Москва-Петербург будет динамическая система ценообразования

Динамическая система ценообразования будет на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщил журналистам глава Сбербанка... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T00:37

2024-02-16T00:37

2024-02-16T00:37

экономика

москва

санкт-петербург

россия

герман греф

владимир путин

виталий савельев

сбербанк россии

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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская обл.), 16 фев - РИА Новости. Динамическая система ценообразования будет на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф после совещания с участием президента РФ Владимира Путина. Путин в четверг провел в Верхней Пышме совещание по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения. Министр транспорта РФ Виталий Савельев докладывал о проекте ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Он рассказал, что опытный образец российского поезда для ВСМ должен быть создан в 2026 году, первые 28 таких составов надо сделать к 2028 году. Министр, что время между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут, между Москвой и Тверью - 39 минут, между Санкт-Петербургом и Великим Новгород - 29 минут. Он также добавил, что пилотный проект строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будет реализован по принципу государственно-частного партнерства на основе концессионного соглашения. "Будет и динамическая система ценообразования, и (цена) в зависимости от количества остановок, потому что там поезда будут ходить через каждые 15 минут. Поэтому все будет очень динамично", - сказал Греф. Отвечая на реплику журналистов, что с появлением ВСМ "самолеты умрут", глава Сбербанка заметил, что "не умрут".

https://ria.ru/20240215/poezda-1927693074.html

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экономика, москва, санкт-петербург, россия, герман греф, владимир путин, виталий савельев, сбербанк россии