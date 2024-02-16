https://ria.ru/20240216/vostrotin-1927751149.html

Шойгу прибыл на похороны генерал-полковника Востротина

Шойгу прибыл на похороны генерал-полковника Востротина - РИА Новости, 16.02.2024

Шойгу прибыл на похороны генерал-полковника Востротина

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу простился с Героем Советского Союза генерал-полковником Валерием Востротиным в Центральном доме... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T11:50

2024-02-16T11:50

2024-02-16T11:50

безопасность

россия

валерий востротин

сергей шойгу

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу простился с Героем Советского Союза генерал-полковником Валерием Востротиным в Центральном доме Российской армии в Москве, сообщает телеканал "Звезда". "Глава российского военного ведомства возложил цветы к гробу с телом покойного, выразил соболезнования его родным и близким. Церемония прощания прошла сегодня в Центральном доме Российской армии имени М. В. Фрунзе в Москве. Востротина похоронят на Федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества", - сообщил телеканал. Депутат Госдумы IV созыва, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин скончался 13 февраля на 72-м году жизни. С 1994 по 2003 год Востротин был заместителем Шойгу, который возглавлял в то время МЧС России.

https://ria.ru/20230108/desantniki-1840787750.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, россия, валерий востротин, сергей шойгу