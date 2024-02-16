Рейтинг@Mail.ru
Шойгу прибыл на похороны генерал-полковника Востротина - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/vostrotin-1927751149.html
Шойгу прибыл на похороны генерал-полковника Востротина
Шойгу прибыл на похороны генерал-полковника Востротина - РИА Новости, 16.02.2024
Шойгу прибыл на похороны генерал-полковника Востротина
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу простился с Героем Советского Союза генерал-полковником Валерием Востротиным в Центральном доме... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:50
2024-02-16T11:50
безопасность
россия
валерий востротин
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927055758_0:46:3076:1776_1920x0_80_0_0_7c4255bbaf2bc229119af11401710c6a.jpg
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу простился с Героем Советского Союза генерал-полковником Валерием Востротиным в Центральном доме Российской армии в Москве, сообщает телеканал "Звезда". "Глава российского военного ведомства возложил цветы к гробу с телом покойного, выразил соболезнования его родным и близким. Церемония прощания прошла сегодня в Центральном доме Российской армии имени М. В. Фрунзе в Москве. Востротина похоронят на Федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества", - сообщил телеканал. Депутат Госдумы IV созыва, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин скончался 13 февраля на 72-м году жизни. С 1994 по 2003 год Востротин был заместителем Шойгу, который возглавлял в то время МЧС России.
https://ria.ru/20230108/desantniki-1840787750.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927055758_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_cf2b175c769b082796b8ff3dc1a8aa52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, валерий востротин, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Валерий Востротин, Сергей Шойгу
Шойгу прибыл на похороны генерал-полковника Востротина

Шойгу простился с Героем Советского Союза генерал-полковником Востротиным

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВалерий Востротин
Валерий Востротин - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Валерий Востротин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу простился с Героем Советского Союза генерал-полковником Валерием Востротиным в Центральном доме Российской армии в Москве, сообщает телеканал "Звезда".
"Глава российского военного ведомства возложил цветы к гробу с телом покойного, выразил соболезнования его родным и близким. Церемония прощания прошла сегодня в Центральном доме Российской армии имени М. В. Фрунзе в Москве. Востротина похоронят на Федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества", - сообщил телеканал.
Депутат Госдумы IV созыва, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин скончался 13 февраля на 72-м году жизни. С 1994 по 2003 год Востротин был заместителем Шойгу, который возглавлял в то время МЧС России.
Ограниченный контингент советских войск в Афганистане - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
"Никто никого не бросал". Что на самом деле произошло с девятой ротой
8 января 2023, 08:00
 
БезопасностьРоссияВалерий ВостротинСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала