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Шойгу прибыл на похороны генерал-полковника Востротина
Шойгу прибыл на похороны генерал-полковника Востротина - РИА Новости, 16.02.2024
Шойгу прибыл на похороны генерал-полковника Востротина
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу простился с Героем Советского Союза генерал-полковником Валерием Востротиным в Центральном доме... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:50
2024-02-16T11:50
2024-02-16T11:50
безопасность
россия
валерий востротин
сергей шойгу
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу простился с Героем Советского Союза генерал-полковником Валерием Востротиным в Центральном доме Российской армии в Москве, сообщает телеканал "Звезда". "Глава российского военного ведомства возложил цветы к гробу с телом покойного, выразил соболезнования его родным и близким. Церемония прощания прошла сегодня в Центральном доме Российской армии имени М. В. Фрунзе в Москве. Востротина похоронят на Федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества", - сообщил телеканал. Депутат Госдумы IV созыва, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин скончался 13 февраля на 72-м году жизни. С 1994 по 2003 год Востротин был заместителем Шойгу, который возглавлял в то время МЧС России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, валерий востротин, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Валерий Востротин, Сергей Шойгу
Шойгу прибыл на похороны генерал-полковника Востротина
Шойгу простился с Героем Советского Союза генерал-полковником Востротиным