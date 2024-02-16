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"Сильно ударило". Вице-премьер Украины сделала отчаянное заявление о США - РИА Новости, 16.02.2024
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15:10 16.02.2024 (обновлено: 15:14 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/vitse-premer-1927803214.html
"Сильно ударило". Вице-премьер Украины сделала отчаянное заявление о США
"Сильно ударило". Вице-премьер Украины сделала отчаянное заявление о США - РИА Новости, 16.02.2024
"Сильно ударило". Вице-премьер Украины сделала отчаянное заявление о США
Помогать Украине – национальный интерес США, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, чьи слова РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:10
2024-02-16T15:14
в мире
украина
сша
израиль
ольга стефанишина
майк джонсон
политика
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Помогать Украине – национальный интерес США, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, чьи слова приводит Bloomberg.&quot;Политика политикой, но защита демократии во всем мире является национальным интересом Соединенных Штатов. И мы надеемся, что этот интерес будет в приоритете&quot;, — цитируют ее слова журналисты.Политик пожаловалась, что отсутствие финансовой помощи Запада в последние несколько месяцев сильно ударило по бюджету Украины и ее способности осуществлять военное планирование.Ранее сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы. Несмотря на поддержку проекта сенаторами, его предстоит рассмотреть палате представителей, где сильна республиканская оппозиция, выступающая против выделения новых средств Киеву. Спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что палату не удастся принудить к принятию проекта о помощи Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240216/ugroza-1927763682.html
https://ria.ru/20240216/nato-1927732372.html
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в мире, украина, сша, израиль, ольга стефанишина, майк джонсон, политика
В мире, Украина, США, Израиль, Ольга Стефанишина, Майк Джонсон, Политика
"Сильно ударило". Вице-премьер Украины сделала отчаянное заявление о США

Вице-премьер Стефанишина назвала помощь Украине национальным интересом США

CC BY 4.0 / РБК-Україна/Віталій Носач / Ольга Стефанишина
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
CC BY 4.0 / РБК-Україна/Віталій Носач /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Помогать Украине – национальный интерес США, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, чьи слова приводит Bloomberg.
«

"Политика политикой, но защита демократии во всем мире является национальным интересом Соединенных Штатов. И мы надеемся, что этот интерес будет в приоритете", — цитируют ее слова журналисты.

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Политик пожаловалась, что отсутствие финансовой помощи Запада в последние несколько месяцев сильно ударило по бюджету Украины и ее способности осуществлять военное планирование.
Ранее сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы. Несмотря на поддержку проекта сенаторами, его предстоит рассмотреть палате представителей, где сильна республиканская оппозиция, выступающая против выделения новых средств Киеву. Спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что палату не удастся принудить к принятию проекта о помощи Украине.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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В миреУкраинаСШАИзраильОльга СтефанишинаМайк ДжонсонПолитика
 
 
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