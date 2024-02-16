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США не видят ядерной угрозы в нынешних действиях России, заявил Байден - РИА Новости, 16.02.2024
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20:52 16.02.2024 (обновлено: 21:17 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/ugroza-1927880722.html
США не видят ядерной угрозы в нынешних действиях России, заявил Байден
США не видят ядерной угрозы в нынешних действиях России, заявил Байден - РИА Новости, 16.02.2024
США не видят ядерной угрозы в нынешних действиях России, заявил Байден
США не видят непосредственной ядерной угрозы американскому народу со стороны России, заявил президент Джо Байден. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T20:52
2024-02-16T21:17
в мире
сша
россия
америка
джо байден
алексей навальный
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. США не видят непосредственной ядерной угрозы американскому народу со стороны России, заявил президент Джо Байден.В телеобращении в связи со смертью Алексея Навального он раскрыл, какой "угрозой национальной безопасности" был обеспокоен на этой неделе американский истеблишмент.&quot;Прежде всего, нет никакой ядерной угрозы народу Америки или где-либо еще в мире от того, что сейчас делает Россия. &lt;...&gt;&quot;, - сказал Байден.
https://ria.ru/20240216/oruzhie-1927882393.html
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в мире, сша, россия, америка, джо байден, алексей навальный
В мире, США, Россия, Америка, Джо Байден, Алексей Навальный
США не видят ядерной угрозы в нынешних действиях России, заявил Байден

Байден: США не видят ядерной угрозы в нынешних действиях России

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден в Белом доме
Президент США Джо Байден в Белом доме - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. США не видят непосредственной ядерной угрозы американскому народу со стороны России, заявил президент Джо Байден.
В телеобращении в связи со смертью Алексея Навального он раскрыл, какой "угрозой национальной безопасности" был обеспокоен на этой неделе американский истеблишмент.
«

"Прежде всего, нет никакой ядерной угрозы народу Америки или где-либо еще в мире от того, что сейчас делает Россия. <...>", - сказал Байден.

Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Байден: США не видят намерения России разместить противоспутниковое оружие
Вчера, 21:07
 
В миреСШАРоссияАмерикаДжо БайденАлексей Навальный
 
 
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