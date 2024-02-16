https://ria.ru/20240216/ugroza-1927880722.html

США не видят ядерной угрозы в нынешних действиях России, заявил Байден

США не видят ядерной угрозы в нынешних действиях России, заявил Байден - РИА Новости, 16.02.2024

США не видят ядерной угрозы в нынешних действиях России, заявил Байден

США не видят непосредственной ядерной угрозы американскому народу со стороны России, заявил президент Джо Байден. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T20:52

2024-02-16T20:52

2024-02-16T21:17

в мире

сша

россия

америка

джо байден

алексей навальный

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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. США не видят непосредственной ядерной угрозы американскому народу со стороны России, заявил президент Джо Байден.В телеобращении в связи со смертью Алексея Навального он раскрыл, какой "угрозой национальной безопасности" был обеспокоен на этой неделе американский истеблишмент."Прежде всего, нет никакой ядерной угрозы народу Америки или где-либо еще в мире от того, что сейчас делает Россия. <...>", - сказал Байден.

https://ria.ru/20240216/oruzhie-1927882393.html

сша

россия

америка

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2024

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в мире, сша, россия, америка, джо байден, алексей навальный