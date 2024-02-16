https://ria.ru/20240216/ugroza-1927880722.html
США не видят ядерной угрозы в нынешних действиях России, заявил Байден
США не видят ядерной угрозы в нынешних действиях России, заявил Байден - РИА Новости, 16.02.2024
США не видят ядерной угрозы в нынешних действиях России, заявил Байден
США не видят непосредственной ядерной угрозы американскому народу со стороны России, заявил президент Джо Байден. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T20:52
2024-02-16T20:52
2024-02-16T21:17
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. США не видят непосредственной ядерной угрозы американскому народу со стороны России, заявил президент Джо Байден.В телеобращении в связи со смертью Алексея Навального он раскрыл, какой "угрозой национальной безопасности" был обеспокоен на этой неделе американский истеблишмент."Прежде всего, нет никакой ядерной угрозы народу Америки или где-либо еще в мире от того, что сейчас делает Россия. <...>", - сказал Байден.
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в мире, сша, россия, америка, джо байден, алексей навальный
В мире, США, Россия, Америка, Джо Байден, Алексей Навальный
США не видят ядерной угрозы в нынешних действиях России, заявил Байден
Байден: США не видят ядерной угрозы в нынешних действиях России