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ЦИК утвердил график телеэфира между кандидатами в президенты России
ЦИК утвердил график телеэфира между кандидатами в президенты России - РИА Новости, 16.02.2024
ЦИК утвердил график телеэфира между кандидатами в президенты России
Центральная избирательная комиссия РФ утвердила график распределения бесплатного эфирного времени между кандидатами на должность президента РФ, соответствующее... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:20
2024-02-16T12:20
2024-02-16T12:20
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ утвердила график распределения бесплатного эфирного времени между кандидатами на должность президента РФ, соответствующее постановление принято на заседании в пятницу. На выборах президента эфирное время будет предоставлено на пяти общероссийских телеканалах - Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", "ТВ-центр" и ОТР, а также на трех радиоканалах – "Маяк", "Вести FM", радио "Россия". "Было распределено эфирное время между четырьмя кандидатами и тремя политическими партиями. Согласно закону, на каждом телеканале, радиоканале предоставляется по семь часов бесплатного эфирного времени. Для проведения совместных агитационных мероприятий отводится 3,5 часа на каждом канале, партиям на каждом канале отведено по 2 часа 20 минут в целом на три партии, то есть на каждую по 46 минут", - сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина. Кроме того, по ее данным, для размещения роликов кандидатов в совокупности на каждом канале предоставляется 70 минут. Общий объем бесплатного эфирного времени на всех телеканалах составит 35 часов. "У партий для агитации в целом 11 часов 40 минут, то есть у каждой почти 4 часа, для проведение совместных агитационных мероприятий выделено 17,5 часа, для размещения роликов четырех кандидатов выделено в совокупности почти 6 часов", - рассказала Бударина. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что агитация кандидатов в президенты в СМИ начнется 17 февраля и завершится 14 марта. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240214/vybory-1927359844.html
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политика, россия, наталья бударина, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Наталья Бударина, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
ЦИК утвердил график телеэфира между кандидатами в президенты России
Утвержден график распределения эфирного времени между кандидатами в президенты
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ утвердила график распределения бесплатного эфирного времени между кандидатами на должность президента РФ, соответствующее постановление принято на заседании в пятницу.
На выборах президента эфирное время будет предоставлено на пяти общероссийских телеканалах - Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", "ТВ-центр" и ОТР, а также на трех радиоканалах – "Маяк", "Вести FM", радио "Россия".
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"Было распределено эфирное время между четырьмя кандидатами и тремя политическими партиями. Согласно закону, на каждом телеканале, радиоканале предоставляется по семь часов бесплатного эфирного времени. Для проведения совместных агитационных мероприятий отводится 3,5 часа на каждом канале, партиям на каждом канале отведено по 2 часа 20 минут в целом на три партии, то есть на каждую по 46 минут", - сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.
Кроме того, по ее данным, для размещения роликов кандидатов в совокупности на каждом канале предоставляется 70 минут. Общий объем бесплатного эфирного времени на всех телеканалах составит 35 часов.
"У партий для агитации в целом 11 часов 40 минут, то есть у каждой почти 4 часа, для проведение совместных агитационных мероприятий выделено 17,5 часа, для размещения роликов четырех кандидатов выделено в совокупности почти 6 часов", - рассказала Бударина.
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Ранее глава ЦИК Элла Памфилова
сообщала, что агитация кандидатов в президенты в СМИ начнется 17 февраля и завершится 14 марта.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
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