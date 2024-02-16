https://ria.ru/20240216/trevoga-1927894697.html
В восьми украинских областях объявили воздушную тревогу
В восьми украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.02.2024
В восьми украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T23:17
2024-02-16T23:17
2024-02-16T23:33
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным карты, тревогу в Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях объявили в 22.56 мск. В остальных регионах тревога прозвучала в 23.09 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В восьми украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киевской, Полтавской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу