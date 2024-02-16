https://ria.ru/20240216/spetsoperatsiya-1927865135.html

Спецоперация, 16 февраля: российские военные создали "подземный город"

Спецоперация, 16 февраля: российские военные создали "подземный город" - РИА Новости, 16.02.2024

Спецоперация, 16 февраля: российские военные создали "подземный город"

О "подземном городе" на Херсонском направлении, мерах психологического воздействия на украинских солдат и тяжелой ситуации для ВСУ в Авдеевке — в материале РИА... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T19:13

2024-02-16T19:13

2024-02-16T19:34

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. О "подземном городе" на Херсонском направлении, мерах психологического воздействия на украинских солдат и тяжелой ситуации для ВСУ в Авдеевке — в материале РИА Новости."Подземный город"Российские солдаты создали "подземный город" для проживания и обслуживания нужд личного состава группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, передает корреспондент РИА Новости. "Приоритетом было обезопасить личный состав от артиллерийских снарядов, осколков, от сбросов с коптеров. Как мы видели, все блиндажи, где у нас проживает личный состав, укрыты аэродромными плитами, на них — земляными насыпями. Самое главное — защитить себя, личный состав сберечь, чтобы выполнять боевые задачи", — сказал РИА Новости начальник вещевой службы полка группировки войск "Днепр" с позывным Лис.В "подземном городе" есть жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды, а также парикмахерская. Кухня рассчитана на 75 человек. Жилые блиндажи рассчитаны на шесть-восемь человек каждый. Они оборудованы печками, внешней и внутренней связью, электричеством, системой центрального оповещения. Общая протяженность переходов и траншей города — более трех километров при глубине заложения коммуникаций около трех метров. В плену — как в доме отдыхаРаспорядок дня военнослужащих ВСУ в российском плену не предполагает работ, предусматривает полноценный сон, две прогулки и трехразовое питание, следует из публикации журнала "Арсенал Отечества".По информации издания, для военнопленных украинской армии установлен армейский распорядок, включающий следующие периоды:При этом, как пояснил РИА Новости главный редактор "Арсенала Отечества", военный аналитик Виктор Мураховский, "под прогулкой в данном случае понимается фактически свободное время, ни к каким работам украинские военнопленные не привлекаются, таким образом, распорядок дня пленных в России практически ничем не отличается от распорядка дома отдыха".Как отметил главред журнала, такой гуманный подход к содержанию военнопленных в России резко контрастирует с "цивилизованным" отношением киевского режима к российским военнопленным, которые в результате стараются в основном в плен не попадать. Новые попытки терактов со стороны УкраиныСредства ПВО России перехватили и уничтожили пять украинских БПЛА над Белгородской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны. "Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (один БПЛА) и над акваторией Черного моря (четыре БПЛА)", — сказали в ведомстве. Госпитали и морги Харькова переполненыВоенные госпитали и гражданские медучреждения Харькова испытывают острую нехватку мест в моргах из-за высоких потерь ВСУ, мест для гражданского населения Украины нет, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "Под места хранения трупов уже используют хозпостройки и полуподвальные помещения. Данный факт связан с резким ростом потерь вооруженных формирований Украины не только в зоне боевых действий, но и в самом городе", — сообщил Марочко.Он добавил, что на данный момент медучреждения отказывают мирному населению Харькова во временном хранении усопших родственников, речь идет о тех, кто умер в больницах. "(Гражданское население) заставляют забирать близких в течение суток после смерти. Людей, которые умерли вне медицинских учреждений, после констатации смерти в морг не увозят", — отметил подполковник. Похоронный марш для ВСУЗвуковещательные станции российских Вооруженных сил в зоне СВО транслируют для войск Украины похоронный марш, говорится в сообщении Минобороны. Как рассказал командир звуковещательной станции с позывным Дед, слова которого приводят в ведомстве, "на данном участке мы включали звук тяжелой гусеничной техники, до этого, когда выдвигались в другие районы, там был похоронный марш на протяжении пяти часов, крики детей, женщин, фамилии военнослужащих ВСУ погибших". "По имеющейся информации на данный момент, после захвата определенных опорных точек, блиндажей и так далее, на некоторых участках военнослужащие ВСУ не оказывали после нашей работы серьезного сопротивления и просто сдавались, и наши ребята их просто забирали", — рассказал военнослужащий. Он уточнил, что расчеты звуковещательных станций занимаются подрывом морально-психологического состояния противника, включая определенные звукозаписи. Комплекс работает на дистанции три-пять километров. "Но, как показывает практика, нам чаще всего приходится выбираться намного и гораздо ближе. Максимально, на которой дистанции мы работали, 600-700 метров до первого опорника противника", — отметил Дед. Бригада ВСУ в окружении под АвдеевкойОтправленная в Авдеевку украинская 3-я штурмовая бригада местами находится в полном окружении, ситуация критическая, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на замкомбрига Родиона Кудряшова. "Третья штурмовая бригада в Авдеевке местами находится в окружении, <…> местами ситуация критическая, есть окружение на 360 градусов, местами на 180", — заявил Кудряшов изданию.Ранее газета The Washington Post сообщала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки — они считают, что сдача города лишь вопрос времени. Представитель Белого дома Джон Кирби признал, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер и город может перейти под контроль российских войск. А командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что украинские войска под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев". Ранее в пятницу украинская штурмовая бригада, срочно отправленная на помощь ВСУ в Авдеевку, назвала "своим новым домом" коксохимический завод, который находится на северо-западной окраине города. Брифинг МинобороныКак сообщили в Минобороны в недельной сводке, три десятка групповых ударов высокоточным оружием нанесено по предприятиям украинского ВПК за неделю. В результате удалось поразить заводы, производившие и ремонтировавшие авиадвигатели, радиоэлектронное оборудование и боеприпасы. Также поражены заводы, производившие горюче-смазочные материалы для техники ВСУ, склады военно-технического имущества и пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и формирований националистов. На Купянском и Донецком направлениях ВС России заняли более выгодные рубежи и позиции, на Краснолиманском и Южнодонецком — улучшили положение по переднему краю. Совокупные украинские потери составили до 5550 человек убитыми и ранеными. За неделю удалось сбить украинские МиГ-29 и вертолет Ми-24, перехватить 36 реактивных снарядов. В плен сдались 35 украинских военных.

https://ria.ru/20240216/plennyy-1927707727.html

https://ria.ru/20240216/evropa-1927690254.html

https://ria.ru/20240216/vsu-1927770171.html

https://ria.ru/20240216/vsu-1927779562.html

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927797302.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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"Подземный город" на Херсонском направлении Российские военные создали "подземный город" на Херсонском направлении. 2024-02-16T19:13 true PT4M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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