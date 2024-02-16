https://ria.ru/20240216/somali-1927745938.html

США построят военные центры в пяти городах Сомали

США построят военные центры в пяти городах Сомали - РИА Новости, 16.02.2024

США построят военные центры в пяти городах Сомали

Власти Сомали и США подписали соглашение, в рамках которого США построят военные центры в пяти городах в стране для помощи армии Сомали в борьбе с группировкой... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T11:23

2024-02-16T11:23

2024-02-16T11:23

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сомали

сша

могадишо

оон

аль-каида

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Власти Сомали и США подписали соглашение, в рамках которого США построят военные центры в пяти городах в стране для помощи армии Сомали в борьбе с группировкой "Аш-Шабаб", передает Сомалийское национальное информационное агентство SONNA со ссылкой на МВД страны. Как сообщает агентство, в столице Сомали Могадишо министр обороны Сомали Абдулкадир Мохамед Нур подписал соглашение с временным поверенный в делах посольства США Шейном Диксоном, при участии заместителя госсекретаря США по вооружениям Бонни Дженкинс. Соглашение между Сомали и США предусматривает усилении Сомалийских национальных вооруженных сил (СНА) в их борьбе с повстанцами группировки "Аш-Шабаб". "Сделка, о которой было объявлено в среду в Могадишо, позволит США увеличить поддержку и обучение Сомалийских национальных вооруженных сил, особенно элитной бригады "Данаб", а также создать военные центры в пяти сомалийских городах",- отмечает агентство. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".* запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240115/moryaki-1921440341.html

https://ria.ru/20231230/somali-1919120589.html

сомали

сша

могадишо

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сомали, сша, могадишо, оон, аль-каида