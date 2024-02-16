США построят военные центры в пяти городах Сомали
США построят военные центры в пяти городах Сомали для борьбы с боевиками
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПолицейский в Сомали
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Полицейский в Сомали. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Власти Сомали и США подписали соглашение, в рамках которого США построят военные центры в пяти городах в стране для помощи армии Сомали в борьбе с группировкой "Аш-Шабаб", передает Сомалийское национальное информационное агентство SONNA со ссылкой на МВД страны.
Как сообщает агентство, в столице Сомали Могадишо министр обороны Сомали Абдулкадир Мохамед Нур подписал соглашение с временным поверенный в делах посольства США Шейном Диксоном, при участии заместителя госсекретаря США по вооружениям Бонни Дженкинс. Соглашение между Сомали и США предусматривает усилении Сомалийских национальных вооруженных сил (СНА) в их борьбе с повстанцами группировки "Аш-Шабаб".
"Сделка, о которой было объявлено в среду в Могадишо, позволит США увеличить поддержку и обучение Сомалийских национальных вооруженных сил, особенно элитной бригады "Данаб", а также создать военные центры в пяти сомалийских городах",- отмечает агентство.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".
* запрещенная в России террористическая организация.