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США построят военные центры в пяти городах Сомали - РИА Новости, 16.02.2024
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11:23 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/somali-1927745938.html
США построят военные центры в пяти городах Сомали
США построят военные центры в пяти городах Сомали - РИА Новости, 16.02.2024
США построят военные центры в пяти городах Сомали
Власти Сомали и США подписали соглашение, в рамках которого США построят военные центры в пяти городах в стране для помощи армии Сомали в борьбе с группировкой... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:23
2024-02-16T11:23
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Власти Сомали и США подписали соглашение, в рамках которого США построят военные центры в пяти городах в стране для помощи армии Сомали в борьбе с группировкой "Аш-Шабаб", передает Сомалийское национальное информационное агентство SONNA со ссылкой на МВД страны. Как сообщает агентство, в столице Сомали Могадишо министр обороны Сомали Абдулкадир Мохамед Нур подписал соглашение с временным поверенный в делах посольства США Шейном Диксоном, при участии заместителя госсекретаря США по вооружениям Бонни Дженкинс. Соглашение между Сомали и США предусматривает усилении Сомалийских национальных вооруженных сил (СНА) в их борьбе с повстанцами группировки "Аш-Шабаб". "Сделка, о которой было объявлено в среду в Могадишо, позволит США увеличить поддержку и обучение Сомалийских национальных вооруженных сил, особенно элитной бригады "Данаб", а также создать военные центры в пяти сомалийских городах",- отмечает агентство. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".* запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240115/moryaki-1921440341.html
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в мире, сомали, сша, могадишо, оон, аль-каида
В мире, Сомали, США, Могадишо, ООН, Аль-Каида
США построят военные центры в пяти городах Сомали

США построят военные центры в пяти городах Сомали для борьбы с боевиками

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПолицейский в Сомали
Полицейский в Сомали - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Полицейский в Сомали. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Власти Сомали и США подписали соглашение, в рамках которого США построят военные центры в пяти городах в стране для помощи армии Сомали в борьбе с группировкой "Аш-Шабаб", передает Сомалийское национальное информационное агентство SONNA со ссылкой на МВД страны.
Как сообщает агентство, в столице Сомали Могадишо министр обороны Сомали Абдулкадир Мохамед Нур подписал соглашение с временным поверенный в делах посольства США Шейном Диксоном, при участии заместителя госсекретаря США по вооружениям Бонни Дженкинс. Соглашение между Сомали и США предусматривает усилении Сомалийских национальных вооруженных сил (СНА) в их борьбе с повстанцами группировки "Аш-Шабаб".
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"Сделка, о которой было объявлено в среду в Могадишо, позволит США увеличить поддержку и обучение Сомалийских национальных вооруженных сил, особенно элитной бригады "Данаб", а также создать военные центры в пяти сомалийских городах",- отмечает агентство.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".
* запрещенная в России террористическая организация.
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В миреСомалиСШАМогадишоООНАль-Каида
 
 
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