https://ria.ru/20240216/solntse-1927740121.html

Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце

Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце - РИА Новости, 16.02.2024

Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце

Солнечная вспышка высшего балла X произошла на Солнце сегодня утром, возможна нагрузка на космические аппараты, но вероятность магнитных бурь и полярных сияний... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:54

2024-02-16T10:54

2024-02-16T10:54

наука

космос - риа наука

земля

российская академия наук

вспышки на солнце

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Солнечная вспышка высшего балла X произошла на Солнце сегодня утром, возможна нагрузка на космические аппараты, но вероятность магнитных бурь и полярных сияний крайне мала, сообщили РИА Новости в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Лаборатория сообщает о вспышке высшего балла, произошедшей на Солнце в течении последнего часа. По данным лаборатории максимум вспышки зарегистрирован в 09:52 по московскому времени. Событие классифицировано как X2.6. По данным каталогов, это четвертая по силе вспышка на Солнце за последние пять лет", - говорится в сообщении. Руководитель лаборатории профессор Сергей Богачёв назвал вероятность воздействия вспышки на Землю крайне малой. По его словам, событие произошло на краю солнечного диска на большом удалении от линии Солнце-Земля. При этом возможен приход заряженных частиц высоких энергий, повышающих нагрузку на космические аппараты, а вероятность магнитных бурь и полярных сияний составляет менее 5%. В лаборатории отметили, что вспышка произошла в той же активной области, где несколько дней назад наблюдалась вспышка высшего балла уровня X3.3. Самой крупной вспышкой последних лет пока остается новогодняя вспышка 1 января 2024 года уровня X5.0. Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Ранее ученые сообщили, что нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствует о постепенном приближении Солнца к пику активности, который предположительно может наступить уже в середине 2024 года, хотя, по некоторым прогнозам, может быть сдвинут и на 2025 год. Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Однако если вспышка происходит на значительном удалении от линии Солнце-Земля, она не оказывает влияния на планету.

https://ria.ru/20240216/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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космос - риа наука, земля, российская академия наук, вспышки на солнце