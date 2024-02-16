https://ria.ru/20240216/setchatka-1927695537.html

Врач объяснила, из-за чего может отслоиться сетчатка

Врач объяснила, из-за чего может отслоиться сетчатка - РИА Новости, 16.02.2024

Врач объяснила, из-за чего может отслоиться сетчатка

Близорукость может стать причиной отслоения сетчатки даже после лазерной коррекции зрения, предупредила врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко. В... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T02:10

2024-02-16T02:10

2024-02-16T02:10

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Близорукость может стать причиной отслоения сетчатки даже после лазерной коррекции зрения, предупредила врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко. В интервью радио Sputnik она объяснила, как этого избежать.Прогрессирование близорукости увеличивает риск отслоения сетчатки, отметила врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней ИПК Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ирина Лещенко."Страшно не то, что у вас зрение минус три или минус пять, а то, что чем больше минус, тем длиннее глаз, тем больше растягивается сетчатка. Сетчатка – это нервная ткань, по сути, кусочек мозга, вынесенный на периферию, и с ростом близорукости в ней происходят изменения, в том числе возможно ее отслоение", – сказала врач.По ее словам, при отслоении сетчатки лечение обычно не приводит к стопроцентному восстановлению зрения.Чтобы не допустить этого осложнения, людям с миопией высокой степени нужно избегать определенных нагрузок, продолжила Лещенко. В частности, потуги при родах могут спровоцировать отслоение сетчатки, поэтому близорукость бывает показанием к кесареву сечению, привела пример она. Некоторые хобби тоже могут быть опасны, уверена врач."Элементарно не рекомендуется собирать грибы и ягоды – долго смотреть вниз, резко наклоняться. Людям с миопией также нельзя заниматься экстремальными видами спорта – от этого возможны приливы крови к голове, повышение давления, это большое напряжение", – уточнила Лещенко.Зачастую пациенты думают, что лазерная коррекция зрения освобождает от необходимости соблюдать меры предосторожности, но они заблуждаются, предостерегла врач."Многие думают, что сделали лазерную коррекцию и могут прыгать с тарзанки, но это не так. Диагноз "миопия" остается. Пациенту убрали, например, минус пять, но длину глаза не поменяли, сетчатка по-прежнему растянута, и остаются такие же риски отслоения, как у людей, которые не прооперированы", – пояснила Ирина Лещенко в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20231127/korrektsiya-1598226266.html

https://ria.ru/20231109/lechenie-1908304937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество