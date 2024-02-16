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Байден оценил возможность введения новых санкций против России - РИА Новости, 16.02.2024
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21:19 16.02.2024 (обновлено: 21:26 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/sanktsii-1927883471.html
Байден оценил возможность введения новых санкций против России
Байден оценил возможность введения новых санкций против России - РИА Новости, 16.02.2024
Байден оценил возможность введения новых санкций против России
Президент США Джо Байден в ходе обращения в связи со смертью Алексея Навального заявил, что США раздумывают над новыми санкциями против России. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T21:19
2024-02-16T21:26
россия
санкции
джо байден
сша
москва
алексей навальный
нато
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе обращения в связи со смертью Алексея Навального заявил, что США раздумывают над новыми санкциями против России."Мы сейчас размышляем о том, что еще можно сделать", - сказал Байден в ходе обращения, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли США введение санкций против России в связи с гибелью Навального."Мы рассматриваем целый ряд вариантов", - добавил Байден.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения".По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240216/sanktsii-1927868922.html
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927861654.html
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россия, санкции, джо байден, сша, москва, алексей навальный, нато, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше
Россия, Санкции, Джо Байден, США, Москва, Алексей Навальный, НАТО, Дмитрий Песков, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ив Роше
Байден оценил возможность введения новых санкций против России

Байден оценил возможность введения санкций против России после смерти Навального

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе обращения в связи со смертью Алексея Навального заявил, что США раздумывают над новыми санкциями против России.
«
"Мы сейчас размышляем о том, что еще можно сделать", - сказал Байден в ходе обращения, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли США введение санкций против России в связи с гибелью Навального.
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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Вчера, 19:16
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"Мы рассматриваем целый ряд вариантов", - добавил Байден.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения".
По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
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РоссияСанкцииДжо БайденСШАМоскваАлексей НавальныйНАТОДмитрий ПесковФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Ив Роше
 
 
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