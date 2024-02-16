https://ria.ru/20240216/sanktsii-1927883471.html

Байден оценил возможность введения новых санкций против России

Байден оценил возможность введения новых санкций против России - РИА Новости, 16.02.2024

Байден оценил возможность введения новых санкций против России

Президент США Джо Байден в ходе обращения в связи со смертью Алексея Навального заявил, что США раздумывают над новыми санкциями против России. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T21:19

2024-02-16T21:19

2024-02-16T21:26

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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе обращения в связи со смертью Алексея Навального заявил, что США раздумывают над новыми санкциями против России."Мы сейчас размышляем о том, что еще можно сделать", - сказал Байден в ходе обращения, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли США введение санкций против России в связи с гибелью Навального."Мы рассматриваем целый ряд вариантов", - добавил Байден.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения".По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240216/sanktsii-1927868922.html

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927861654.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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