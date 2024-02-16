https://ria.ru/20240216/rets-1927847035.html

РЭЦ и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве

РЭЦ и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 16.02.2024

РЭЦ и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве между Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) и правительством республики Татарстан было подписано в пятницу в Казани на мероприятии, РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:27

2024-02-16T17:27

2024-02-16T17:27

экономика

республика татарстан (татарстан)

россия

казань

вероника никишина

рустам минниханов

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) и правительством республики Татарстан было подписано в пятницу в Казани на мероприятии, посвященном вопросам социально-экономического развития республики с участием Минэкономразвития региона, комитета Госдумы по экономической политике и главы правительства Татарстана, сообщает центр."Подписи в документе поставили генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Реализация соглашения будет осуществляться в ходе выполнения федеральных программ, реализуемых РЭЦ, в том числе посредством цифровой платформы "Мой экспорт", - говорится в сообщении.Сотрудничество направлено на совместное развитие систем поддержки экспорта в республике и создание единого информационного пространства региональных и федеральных услуг в сфере внешнеэкономической деятельности для компаний Татарстана."Сегодняшнее событие закрепляет долгосрочное партнерство между Республикой Татарстан и Российским экспортным центром. Оно способствует развитию экспортных возможностей региона и обеспечивает увеличение объемов поставок товаров за рубеж. Это важный шаг в развитии внешнеэкономической деятельности и укреплении позиций экспортеров Республики Татарстан на международной арене", - уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Документ направлен на объединение опыта и предложений по совершенствованию механизмов поддержки компаний, занимающихся внешнеторговой деятельностью, а также на совместную работу по последовательной интеграции информационных систем. Это позволит компаниям региона получать доступ к федеральным мерам поддержки непосредственно через региональный информационный портал, а информация о региональных мерах поддержки будет доступна в Едином каталоге услуг на платформе "Мой экспорт".В рамках подписания Соглашения Никишина отметила работу Татарстана по адаптации к новым условиям внешней торговли. В условиях санкционного давления и закрытия некоторых рынков для продукции регион сумел успешно переориентироваться на новые рынки. Это заслуживает похвалы и признания за умение эффективно работать в сложных условиях.На данный момент число активных пользователей платформы "Мой экспорт" превышает 15 тысяч. 26 ноября 2020 года, когда цифровая платформа только начала свою работу, пользователям было доступно для заказа 14 уникальных услуг, сегодня их число - 125."В течение 2023 года через платформу экспортерам было оказано более 113 тысяч услуг. Всего же за время существования платформы - свыше 141 тысячи услуг. Мы постоянно развиваем возможности платформы и ожидаем, что число пользователей будет продолжать расти, поскольку с появлением новых функций увеличивается поток пользователей, которые остаются благодаря полезности экосистемы", - заключила глава РЭЦ.

https://ria.ru/20240216/podderzhka-1927763236.html

https://ria.ru/20240216/rets-1927826983.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, республика татарстан (татарстан), россия, казань, вероника никишина, рустам минниханов, российский экспортный центр (рэц)