https://ria.ru/20240216/rets-1927826983.html

В Казани отметили важность несырьевого неэнергетического экспорта

В Казани отметили важность несырьевого неэнергетического экспорта - РИА Новости, 16.02.2024

В Казани отметили важность несырьевого неэнергетического экспорта

Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина выступила 16 февраля в Казани, где рассказала о мерах поддержки и... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:39

2024-02-16T16:39

2024-02-16T16:39

экономика

россия

казань

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина выступила 16 февраля в Казани, где рассказала о мерах поддержки и развития экспорта на совместном заседании Оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Республике Татарстан, коллегии Министерства экономики Республики Татарстан и выездного заседания Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике."Она отметила важность стимулирования роста несырьевого неэнергетического экспорта как драйвера развития экономики, в том числе создания рабочих мест и обеспечения достойных условий труда работникам", - сообщает РЭЦ.Эксперты связывают с несырьевым неэнергетическим экспортом почти 5,5 миллиона рабочих мест, это почти 8% от общей численности занятых.Никишина уточнила, что несырьевой неэнергетический экспорт, прежде всего товаров высоких переделов, является ключевым фактором запуска процессов модернизации экономики и развития технологий. Она также выделила роль государства в содействии выходу компаний на внешние рынки, подчеркнув важность поддержки на всех этапах развития компании, включая обучение, консалтинг, поиск покупателей, сертификацию и финансирование.Гендиректор также рассказала, что сотрудничество РЭЦ с федеральными органами исполнительной власти позволило сформировать такую систему поддержки экспортеров, что им доступны услуги от идеи продукта до поставок на зарубежные рынки."В условиях ресурсных ограничений и переосмысления бюджетных расходов важно сохранить существующую линейку мер поддержки экспортеров, а также лимиты в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и ресурсных возможностей регионов. И важно при этом использовать имеющиеся ресурсы максимально эффективно, чтобы помочь нашим компаниям успешно выходить на внешние рынки", - сказала Никишина.Также она обратила внимание на необходимость большего информирования компаний о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать экспортеры. Здесь стоит обратить внимание на совместную работу по последовательной интеграции информационных систем РЭЦ и регионов. Это позволит региональным компаниям получать доступ к государственным программам поддержки, используя местный информационный портал. В то же время, информация о местных программах поддержки будет доступна на цифровой платформе "Мой экспорт".В заключение выступления глава РЭЦ отметила, что Татарстан является субъектом страны, на который стоит равняться многим регионам и предложила Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову принять участие в работе Госсовета РФ, который будет посвящен развитию и поддержке несырьевого неэнергетического экспорта.

https://ria.ru/20240216/podderzhka-1927763236.html

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россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, казань, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)