https://ria.ru/20240216/rafakh-1927894005.html

Суд ООН: ситуация вокруг Рафаха не требует допмер в отношении Израиля

Суд ООН: ситуация вокруг Рафаха не требует допмер в отношении Израиля - РИА Новости, 16.02.2024

Суд ООН: ситуация вокруг Рафаха не требует допмер в отношении Израиля

Международный суд ООН в пятницу постановил, что планы Израиля по наступлению на Рафах не требуют дополнительных временных мер в отношении Израиля, о которых... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T23:10

2024-02-16T23:10

2024-02-16T23:24

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГААГА, 16 фев - РИА Новости. Международный суд ООН в пятницу постановил, что планы Израиля по наступлению на Рафах не требуют дополнительных временных мер в отношении Израиля, о которых ранее попросила ЮАР, достаточно уже тех мер, о которых суд распорядился 26 января. Ранее Международный суд ООН в Гааге сообщил, что получил 12 февраля срочный запрос от ЮАР о дополнительных мерах в отношении Израиля в связи с его планами расширить военную операцию на город Рафах на юге сектора Газа. "Эта опасная ситуация требует немедленного и эффективного осуществления временных мер, о которых распорядился суд в своем постановлении от 26 января 2024 года, которые применимы ко всей территории сектора Газа, в том числе и к Рафаху, и не требуют указания дополнительных временных мер", - говорится в постановлении, которое распространил суд ООН в пятницу. В то же время, как подчеркнули в инстанции, Израиль "по-прежнему обязан полностью соблюдать свои обязательства по Конвенции о геноциде и решению суда, в том числе посредством обеспечения безопасности палестинцев в секторе Газа".В поданном южноафриканской стороной запросе отмечалось, что власти ЮАР серьезно обеспокоены тем, "что беспрецедентное военное наступление на Рафах, как было объявлено государством Израиль, уже привело и приведет к дальнейшим крупномасштабным убийствам, причинению вреда и разрушениям, что является серьезным и непоправимым нарушением Конвенции о геноциде".На прошлой неделе канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху впервые сообщила, что Израиль готовится провести масштабную операцию в Рафахе, где, по данным израильских военных, остаются еще четыре батальона ХАМАС. Премьер также поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города.Позднее армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в Рафахе. Число погибших в результате этих ударов достигло 100, более 230 человек пострадали, сообщал телеканал Al Mayadeen.Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАРуказали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".

https://ria.ru/20240215/palestina-1927547052.html

https://ria.ru/20240216/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, оон, рафах (провинция), юар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, хамас