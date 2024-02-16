https://ria.ru/20240216/putin-1927794575.html
Путину доложили о смерти Навального
Путину доложили о смерти Навального - РИА Новости, 16.02.2024
Путину доложили о смерти Навального
Президенту РФ Владимиру Путину доложено о смерти Алексея Навального, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T14:42
2024-02-16T14:42
2024-02-16T14:52
владимир путин
алексей навальный
дмитрий песков
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложено о смерти Алексея Навального, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова."Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников: Я спросил у Дмитрия Пескова, знает ли президент про смерть Навального. "Да, ему доложено. Разбираться будут медики", - опубликовала газета пост в своем Telegram-канале.Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу.
https://ria.ru/20240216/zhaloby-1927796252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, алексей навальный, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Владимир Путин, Алексей Навальный, Дмитрий Песков, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Путину доложили о смерти Навального
Песков: Путину доложили о смерти Алексея Навального