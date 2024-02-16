Рейтинг@Mail.ru
Путину доложили о смерти Навального - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 16.02.2024 (обновлено: 14:52 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/putin-1927794575.html
Путину доложили о смерти Навального
Путину доложили о смерти Навального - РИА Новости, 16.02.2024
Путину доложили о смерти Навального
Президенту РФ Владимиру Путину доложено о смерти Алексея Навального, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T14:42
2024-02-16T14:52
владимир путин
алексей навальный
дмитрий песков
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915821051_686:254:3206:1672_1920x0_80_0_0_1f44d8563e439a96866479aae461d326.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложено о смерти Алексея Навального, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова."Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников: Я спросил у Дмитрия Пескова, знает ли президент про смерть Навального. "Да, ему доложено. Разбираться будут медики", - опубликовала газета пост в своем Telegram-канале.Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу.
https://ria.ru/20240216/zhaloby-1927796252.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915821051_771:210:3206:2036_1920x0_80_0_0_9daaec3fea75da67075f01d9bb7b3b20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, алексей навальный, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Владимир Путин, Алексей Навальный, Дмитрий Песков, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Путину доложили о смерти Навального

Песков: Путину доложили о смерти Алексея Навального

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложено о смерти Алексея Навального, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников: Я спросил у Дмитрия Пескова, знает ли президент про смерть Навального. "Да, ему доложено. Разбираться будут медики", - опубликовала газета пост в своем Telegram-канале.
Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу.
Алексей Навальный во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2 - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
ОНК Ямала не получала жалоб от Навального, сообщили в комиссии
Вчера, 14:50
 
Владимир ПутинАлексей НавальныйДмитрий ПесковФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала