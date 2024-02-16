https://ria.ru/20240216/putin-1927794575.html

Путину доложили о смерти Навального

Путину доложили о смерти Навального - РИА Новости, 16.02.2024

Путину доложили о смерти Навального

Президенту РФ Владимиру Путину доложено о смерти Алексея Навального, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T14:42

2024-02-16T14:42

2024-02-16T14:52

владимир путин

алексей навальный

дмитрий песков

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложено о смерти Алексея Навального, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова."Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников: Я спросил у Дмитрия Пескова, знает ли президент про смерть Навального. "Да, ему доложено. Разбираться будут медики", - опубликовала газета пост в своем Telegram-канале.Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу.

https://ria.ru/20240216/zhaloby-1927796252.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, алексей навальный, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)