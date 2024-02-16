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Путин посетит Завод роботов и индустриальный парк "Станкомаш" в Челябинске - РИА Новости, 16.02.2024
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13:48 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/putin-1927784140.html
Путин посетит Завод роботов и индустриальный парк "Станкомаш" в Челябинске
Путин посетит Завод роботов и индустриальный парк "Станкомаш" в Челябинске - РИА Новости, 16.02.2024
Путин посетит Завод роботов и индустриальный парк "Станкомаш" в Челябинске
Президент России Владимир Путин в пятницу работает в Челябинске, глава государства приехал на Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:48
2024-02-16T13:48
челябинск
владимир путин
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу работает в Челябинске, глава государства приехал на Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ).После Путин также посетит индустриальный парк "Станкомаш" промышленной группы КОНАР (специализируется на производстве продукции для проектов общероссийского значения в нефтегазовом секторе, в том числе СПГ-проектов, для судостроения и энергетики, промышленного и гражданского строительства). На этой площадке у президента запланировано общение с рабочими.Накануне Путин работал в Свердловской области, где посетил "Уралвагонзавод" и завод "Уральские локомотивы", провел совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.
https://ria.ru/20240216/putin-1927733544.html
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челябинск, владимир путин
Челябинск, Владимир Путин
Путин посетит Завод роботов и индустриальный парк "Станкомаш" в Челябинске

Путин в пятницу посетит Завод роботов и парк "Станкомаш" в Челябинске

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу работает в Челябинске, глава государства приехал на Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ).
После Путин также посетит индустриальный парк "Станкомаш" промышленной группы КОНАР (специализируется на производстве продукции для проектов общероссийского значения в нефтегазовом секторе, в том числе СПГ-проектов, для судостроения и энергетики, промышленного и гражданского строительства). На этой площадке у президента запланировано общение с рабочими.
Накануне Путин работал в Свердловской области, где посетил "Уралвагонзавод" и завод "Уральские локомотивы", провел совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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