https://ria.ru/20240216/putin-1927784140.html

Путин посетит Завод роботов и индустриальный парк "Станкомаш" в Челябинске

Путин посетит Завод роботов и индустриальный парк "Станкомаш" в Челябинске - РИА Новости, 16.02.2024

Путин посетит Завод роботов и индустриальный парк "Станкомаш" в Челябинске

Президент России Владимир Путин в пятницу работает в Челябинске, глава государства приехал на Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T13:48

2024-02-16T13:48

2024-02-16T13:48

челябинск

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927740807_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_d81bd94c4ebdccd3b5d0711e6c5969c7.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу работает в Челябинске, глава государства приехал на Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ).После Путин также посетит индустриальный парк "Станкомаш" промышленной группы КОНАР (специализируется на производстве продукции для проектов общероссийского значения в нефтегазовом секторе, в том числе СПГ-проектов, для судостроения и энергетики, промышленного и гражданского строительства). На этой площадке у президента запланировано общение с рабочими.Накануне Путин работал в Свердловской области, где посетил "Уралвагонзавод" и завод "Уральские локомотивы", провел совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20240216/putin-1927733544.html

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

челябинск, владимир путин