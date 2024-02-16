https://ria.ru/20240216/pshenitsa-1927708165.html

Турция нарастила импорт пшеницы из России до девяти миллионов тонн

Турция нарастила импорт пшеницы из России до девяти миллионов тонн - РИА Новости, 16.02.2024

Турция нарастила импорт пшеницы из России до девяти миллионов тонн

Турция нарастила импорт пшеницы из России до рекордных 9 миллионов тонн на фоне прекращения поставок из Аргентины, Бразилии и еще ряда стран, выяснило РИА... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T06:14

2024-02-16T06:14

2024-02-16T06:14

экономика

турция

россия

аргентина

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Турция нарастила импорт пшеницы из России до рекордных 9 миллионов тонн на фоне прекращения поставок из Аргентины, Бразилии и еще ряда стран, выяснило РИА Новости на основании данных турецкой статслужбы. Турция в 2022 году покупала пшеницу у 30 государств, включая Россию, Украину, Аргентину, Бразилию, Болгарию, Казахстан и Латвию - совокупно 8,9 миллиона тонн. Однако в 2023 году часть стран прекратила поставки в Турцию - это были Аргентина, Бразилия, Кипр, Чехия, Египет, Грузия, Иран, Израиль и Латвия, у которых турецкий бизнес закупал 222 тысячи тонн пшеницы. Одновременно сократили поставки почти до нуля Мексика и Ливан. В то же время Турция увеличила закупки у России в 1,4 раза, до 9 миллионов тонн на 2,7 миллиарда долларов, Украины - на 21%, до 2,5 миллиона тонн. Также поставки выросли из Казахстана - в 2,3 раза, до 140 тысяч тонн, Молдавии - в 1,8 раза, до 120 тысяч тонн, и Сирии - в 1,6 раза, до 45 тысяч тонн. Начала поставки пшеницы в страну также Босния и Герцеговина, но лишь 3,4 тысячи тонн. В целом за прошлый год Турция купила у других стран почти 12 миллионов тонн пшеницы, нарастив свой импорт на треть по сравнению с 2022 годом. В денежном выражении покупки пшеницы Турцией составили 3,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше показателя годом ранее. При этом турецкий экспорт этого зерна вырос в прошлом году в 4,6 раза - до 1,9 миллиона тонн, а в денежном выражении - в 4,3 раза, до 747 миллионов долларов.

https://ria.ru/20240215/rubl-1927475671.html

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экономика, турция, россия, аргентина