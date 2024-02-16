https://ria.ru/20240216/proekt-1927782566.html

В ГД внесли проект о закреплении статуса ассоциации местных сообществ

В ГД внесли проект о закреплении статуса ассоциации местных сообществ - РИА Новости, 16.02.2024

В ГД внесли проект о закреплении статуса ассоциации местных сообществ

В Госдуму внесен законопроект о закреплении статуса Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) как единой организации, обеспечивающей... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T13:39

2024-02-16T13:39

2024-02-16T13:39

россия

алексей диденко (политик)

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о закреплении статуса Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) как единой организации, обеспечивающей выражение и защиту общих интересов органов местного самоуправления и их должностных лиц, он доступен в думской электронной базе. Законопроект внесен главой комитета Госдумы по региональной политике Алексеем Диденко, главой комитета Совфеда по федеративному устройству Андреем Шевченко, а также депутатами Геннадием Паниным и Романом Любарским. "Законопроектом предлагается закрепить статус Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления как единой организации, обеспечивающей выражение и защиту общих интересов органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных образований, в том числе представления указанных интересов в рамках единой системы публичной власти и на международном уровне", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Законопроектом также предлагается определить статус советов муниципальных образований субъектов РФ как организаций, обеспечивающих взаимодействие органов местного самоуправления и их должностных лиц, а также муниципальных образований, представление и защиту их общих интересов в пределах территории субъекта РФ. "Учитывая значимость поддержки муниципального сообщества, от качества работы которого зависит благополучие и комфорт жителей муниципальных образований, законопроектом предусматривается дополнение видов деятельности, характерных для социально-ориентированных некоммерческих организаций, такими видами деятельности, как представление и защита интересов органов местного самоуправления и муниципальных образований в органах публичной власти, сбор, изучение и тиражирование лучших практик решения вопросов местного значения, организации муниципального управления", - подчеркивают авторы.

https://ria.ru/20240215/sotsgarantii-1927663576.html

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россия, алексей диденко (политик), госдума рф, совет федерации рф