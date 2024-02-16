https://ria.ru/20240216/podderzhka-1927763236.html

ЭКСАР поддержал предприятия МСП по Программе страхования отсрочки платежа

ЭКСАР поддержал предприятия МСП по Программе страхования отсрочки платежа - РИА Новости, 16.02.2024

ЭКСАР поддержал предприятия МСП по Программе страхования отсрочки платежа

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) в 2020 году представило продукт под названием "Страхование. Отсрочка платежа для... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T12:32

2024-02-16T12:32

2024-02-16T12:37

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) в 2020 году представило продукт под названием "Страхование. Отсрочка платежа для МСП", который стал одним из самых популярных среди российских экспортеров, в 2023 году им воспользовалось 192 экспортера, заключив 236 договоров страхования отсрочки платежа, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).Предложение представлено на цифровой платформе "Мой экспорт"."Продукт "Страхование. Отсрочка платежа для МСП" отличается быстрой и простой процедурой оформления. Для получения услуги экспортер заполняет заявку на платформе "Мой экспорт", после чего в течение нескольких дней получает электронный договор страхования. Продукт предназначен для защиты малого и среднего бизнеса от рисков неполучения платежей от иностранных покупателей, включая как коммерческие, так и политические риски. Объем поставок по одному договору страхования может достигать 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении РЭЦ.В прошлом году чаще всего по Программе для МСП компании страховали экспорт в страны СНГ, в первую очередь Казахстан, Белоруссию и Узбекистан. Кроме того, экспортные поставки осуществлялись в страны Европы, Северной и Центральной Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, Юго-Восточной и Центральной Азии, Ближнего Востока.Большую часть товаров, экспортируемых по Программе страхования для МСП, составляет пищевая и сельскохозяйственная продукция, оборудование и запчасти, а также мебель и строительные материалы.Услуга позволяет компаниям расширить свою клиентскую базу и выйти на новые рынки, не опасаясь за возможные финансовые потери.Страховая премия по договору страхования отсрочки платежа фиксированная и составляет 20 тысяч рублей для договоров страхования, заключенных через канал платформы "Мой экспорт" и 30 тысяч рублей для договоров страхования, заключенных по каналам, отличным от платформы "Мой экспорт".

https://ria.ru/20240215/rets-1927639656.html

https://ria.ru/20240215/sertifikat-1927624195.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)