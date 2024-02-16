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ЭКСАР поддержал предприятия МСП по Программе страхования отсрочки платежа - РИА Новости, 16.02.2024
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12:32 16.02.2024 (обновлено: 12:37 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/podderzhka-1927763236.html
ЭКСАР поддержал предприятия МСП по Программе страхования отсрочки платежа
ЭКСАР поддержал предприятия МСП по Программе страхования отсрочки платежа - РИА Новости, 16.02.2024
ЭКСАР поддержал предприятия МСП по Программе страхования отсрочки платежа
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) в 2020 году представило продукт под названием "Страхование. Отсрочка платежа для... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:32
2024-02-16T12:37
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) в 2020 году представило продукт под названием "Страхование. Отсрочка платежа для МСП", который стал одним из самых популярных среди российских экспортеров, в 2023 году им воспользовалось 192 экспортера, заключив 236 договоров страхования отсрочки платежа, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).Предложение представлено на цифровой платформе "Мой экспорт"."Продукт "Страхование. Отсрочка платежа для МСП" отличается быстрой и простой процедурой оформления. Для получения услуги экспортер заполняет заявку на платформе "Мой экспорт", после чего в течение нескольких дней получает электронный договор страхования. Продукт предназначен для защиты малого и среднего бизнеса от рисков неполучения платежей от иностранных покупателей, включая как коммерческие, так и политические риски. Объем поставок по одному договору страхования может достигать 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении РЭЦ.В прошлом году чаще всего по Программе для МСП компании страховали экспорт в страны СНГ, в первую очередь Казахстан, Белоруссию и Узбекистан. Кроме того, экспортные поставки осуществлялись в страны Европы, Северной и Центральной Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, Юго-Восточной и Центральной Азии, Ближнего Востока.Большую часть товаров, экспортируемых по Программе страхования для МСП, составляет пищевая и сельскохозяйственная продукция, оборудование и запчасти, а также мебель и строительные материалы.Услуга позволяет компаниям расширить свою клиентскую базу и выйти на новые рынки, не опасаясь за возможные финансовые потери.Страховая премия по договору страхования отсрочки платежа фиксированная и составляет 20 тысяч рублей для договоров страхования, заключенных через канал платформы "Мой экспорт" и 30 тысяч рублей для договоров страхования, заключенных по каналам, отличным от платформы "Мой экспорт".
https://ria.ru/20240215/rets-1927639656.html
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

ЭКСАР поддержал предприятия МСП по Программе страхования отсрочки платежа

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) в 2020 году представило продукт под названием "Страхование. Отсрочка платежа для МСП", который стал одним из самых популярных среди российских экспортеров, в 2023 году им воспользовалось 192 экспортера, заключив 236 договоров страхования отсрочки платежа, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
Предложение представлено на цифровой платформе "Мой экспорт".
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"Продукт "Страхование. Отсрочка платежа для МСП" отличается быстрой и простой процедурой оформления. Для получения услуги экспортер заполняет заявку на платформе "Мой экспорт", после чего в течение нескольких дней получает электронный договор страхования. Продукт предназначен для защиты малого и среднего бизнеса от рисков неполучения платежей от иностранных покупателей, включая как коммерческие, так и политические риски. Объем поставок по одному договору страхования может достигать 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении РЭЦ.
В прошлом году чаще всего по Программе для МСП компании страховали экспорт в страны СНГ, в первую очередь Казахстан, Белоруссию и Узбекистан. Кроме того, экспортные поставки осуществлялись в страны Европы, Северной и Центральной Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, Юго-Восточной и Центральной Азии, Ближнего Востока.
Большую часть товаров, экспортируемых по Программе страхования для МСП, составляет пищевая и сельскохозяйственная продукция, оборудование и запчасти, а также мебель и строительные материалы.
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Услуга позволяет компаниям расширить свою клиентскую базу и выйти на новые рынки, не опасаясь за возможные финансовые потери.
Страховая премия по договору страхования отсрочки платежа фиксированная и составляет 20 тысяч рублей для договоров страхования, заключенных через канал платформы "Мой экспорт" и 30 тысяч рублей для договоров страхования, заключенных по каналам, отличным от платформы "Мой экспорт".
 
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