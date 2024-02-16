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ФСИН проведет необходимые проверки после смерти Навального, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2024
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14:33 16.02.2024 (обновлено: 14:53 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/peskov-1927793080.html
ФСИН проведет необходимые проверки после смерти Навального, заявил Песков
ФСИН проведет необходимые проверки после смерти Навального, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2024
ФСИН проведет необходимые проверки после смерти Навального, заявил Песков
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сейчас занимается всеми необходимыми проверками и выяснениями в связи со смертью Алексея Навального,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T14:33
2024-02-16T14:53
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
алексей навальный
дмитрий песков
павел зарубин
россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сейчас занимается всеми необходимыми проверками и выяснениями в связи со смертью Алексея Навального, дополнительных поручений не требуется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кадры общения выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу."Насколько мы знаем, сейчас в соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснениями и так далее. То есть уже каких-то не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас ФСИН руководствуется", - сказал он журналистам.
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество, алексей навальный, дмитрий песков, павел зарубин, россия
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Общество, Алексей Навальный, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Россия
ФСИН проведет необходимые проверки после смерти Навального, заявил Песков

Песков: ФСИН проведет проверки после смерти Навального, особых поручений не надо

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сейчас занимается всеми необходимыми проверками и выяснениями в связи со смертью Алексея Навального, дополнительных поручений не требуется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кадры общения выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу.
"Насколько мы знаем, сейчас в соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснениями и так далее. То есть уже каких-то не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас ФСИН руководствуется", - сказал он журналистам.
 
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ОбществоАлексей НавальныйДмитрий ПесковПавел ЗарубинРоссия
 
 
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