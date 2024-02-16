https://ria.ru/20240216/peskov-1927793080.html

ФСИН проведет необходимые проверки после смерти Навального, заявил Песков

ФСИН проведет необходимые проверки после смерти Навального, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2024

ФСИН проведет необходимые проверки после смерти Навального, заявил Песков

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сейчас занимается всеми необходимыми проверками и выяснениями в связи со смертью Алексея Навального,... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T14:33

2024-02-16T14:33

2024-02-16T14:53

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общество

алексей навальный

дмитрий песков

павел зарубин

россия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сейчас занимается всеми необходимыми проверками и выяснениями в связи со смертью Алексея Навального, дополнительных поручений не требуется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кадры общения выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.Навальный умер в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН в пятницу."Насколько мы знаем, сейчас в соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснениями и так далее. То есть уже каких-то не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас ФСИН руководствуется", - сказал он журналистам.

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество, алексей навальный, дмитрий песков, павел зарубин, россия