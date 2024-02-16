https://ria.ru/20240216/pavodki-1927825945.html

В ЛНР заявили, что борются с паводками, возникшими из-за уничтожения лесов

В ЛНР заявили, что борются с паводками, возникшими из-за уничтожения лесов - РИА Новости, 16.02.2024

В ЛНР заявили, что борются с паводками, возникшими из-за уничтожения лесов

Ряд мероприятий проводится в Луганской Народной Республике для борьбы с паводками, возникшими из-за уничтожения Киевом лесов в Донбассе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:37

2024-02-16T16:37

2024-02-16T16:43

жкх

леонид пасечник

лнр

происшествия

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СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ, 16 фев - РИА Новости. Ряд мероприятий проводится в Луганской Народной Республике для борьбы с паводками, возникшими из-за уничтожения Киевом лесов в Донбассе, сообщили РИА Новости в администрации главы ЛНР. В конце января 2024 года глава ЛНР Леонид Пасечник ввел в ряде населенных пунктов республики режим ЧС из-за подъема талых и грунтовых вод, в результате которых фиксировались подтопления домов местных жителей в Станично-Луганском районе и ряде сел Северодонецкой агломерации. Согласно найденным на освобожденных территориях ЛНР документам и уголовным делам, Киев намеренно уничтожал леса в Донбассе, что привело к поднятию грунтовых вод. Хвойные леса в данном районе служили естественной дренажной системой. На данный момент власти ЛНР принимают меры для предотвращения дальнейшего подъема вод. "На данный момент идет работа в поселке Белое в Лутугинском районе. Были проделаны работы по предотвращению разлива воды. Работает техника", - сообщили в администрации. В свою очередь глава Станично-Луганского района Альберт Зинченко рассказал РИА Новости, как в их районе, который первым пострадал от паводков, ликвидировали их последствия. "Здесь был сплошной поток воды. Улица превратилась в поток воды. Где-то около 60 дворов и 13 улиц - это там, где практически не было возможности пройти. Сейчас это уже не катастрофа, это уже остатки того, что было", - рассказал Зинченко, демонстрируя последствия паводков. Он рассказал, что при содействии главы республики, который лично приехал в подтопленный район, была выделена техника и порядка 13 дней велись масштабные работы по сооружению насыпей и системы дренажей, которые помогли остановить потоки воды, идущие в несколько населенных пунктов Станично-Луганского района. "Мы сделали "подковы" (насыпи в виде подков – ред.) и отсекли практически заход воды со всех болот, которые наполнились водой. Сначала закрыли вход в населенный пункт вот этой подковой. Она была насыпана и укатана тяжелой техникой", - рассказал Зинченко. По словам Зинченко, данная проблема возникла после уничтожения хвойных лесов на данной территории. "Наши деды и прадеды засаживали лесом здесь все. И где-то в 60-е годы, когда лес поднялся, в принципе, сам вопрос по паводкам, он просто упал, его не стало. А теперь, когда леса опять не стало… Он и горел, его фактически брили украинские военные. Но пока новый лес мы не вырастим, будет эта проблема", - поделился собеседник агентства.

https://ria.ru/20240216/sochi-1927717328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Сплошной поток воды". Последствия уничтожения Киевом лесов в ЛНР В ЛНР борются с паводками, возникшими из-за уничтожения лесопосадок Киевом. С проблемой подтоплений здесь не сталкивались десятки лет. 2024-02-16T16:37 true PT3M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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жкх, леонид пасечник, лнр, происшествия