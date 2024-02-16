https://ria.ru/20240216/obstrel-1927732105.html

СК возбудил дело после украинского обстрела Белгородской области

СК возбудил дело после украинского обстрела Белгородской области - РИА Новости, 16.02.2024

СК возбудил дело после украинского обстрела Белгородской области

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после обстрела Белгородской области со стороны украинских войск 15 февраля, сообщили в... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:02

2024-02-16T10:02

2024-02-16T10:50

происшествия

белгородская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

удар всу по тц в белгороде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927591862_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_41f64716e980468309a0da80293fda7a.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после обстрела Белгородской области со стороны украинских войск 15 февраля, сообщили в Telegram-канале ведомства."Главным следственным управлением СК России по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК (террористический акт)", — уточнили в материале.На месте происшествия работают следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.Председатель СК Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях против мирных жителей, в том числе и тех, кто отдавал приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого причастного дадут правовую оценку.ВСУ нанесли удар по Белгороду днем в четверг. По последним данным, погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.Как отмечали в Минобороны России, ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire.

https://ria.ru/20240216/obschestvo-1927715536.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде