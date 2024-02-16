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СК возбудил дело после украинского обстрела Белгородской области - РИА Новости, 16.02.2024
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10:02 16.02.2024 (обновлено: 10:50 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/obstrel-1927732105.html
СК возбудил дело после украинского обстрела Белгородской области
СК возбудил дело после украинского обстрела Белгородской области - РИА Новости, 16.02.2024
СК возбудил дело после украинского обстрела Белгородской области
Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после обстрела Белгородской области со стороны украинских войск 15 февраля, сообщили в... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:02
2024-02-16T10:50
происшествия
белгородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
удар всу по тц в белгороде
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после обстрела Белгородской области со стороны украинских войск 15 февраля, сообщили в Telegram-канале ведомства.&quot;Главным следственным управлением СК России по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК (террористический акт)&quot;, — уточнили в материале.На месте происшествия работают следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.Председатель СК Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях против мирных жителей, в том числе и тех, кто отдавал приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого причастного дадут правовую оценку.ВСУ нанесли удар по Белгороду днем в четверг. По последним данным, погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.Как отмечали в Минобороны России, ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire.
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происшествия, белгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде
Происшествия, Белгородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
СК возбудил дело после украинского обстрела Белгородской области

СК возбудил дело о теракте после украинского обстрела Белгородской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкТорговый центр
Торговый центр - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Торговый центр
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после обстрела Белгородской области со стороны украинских войск 15 февраля, сообщили в Telegram-канале ведомства.
«

"Главным следственным управлением СК России по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК (террористический акт)", — уточнили в материале.

Последствия удара ВСУ по Белгороду
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Удар пришелся по торговому центру.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В здании выбило стекла и повредило фасад.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
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7 из 7

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 7

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 7

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 7

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 7

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 7

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7
На месте происшествия работают следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях против мирных жителей, в том числе и тех, кто отдавал приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры.
Действиям каждого причастного дадут правовую оценку.
ВСУ нанесли удар по Белгороду днем в четверг. По последним данным, погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
Как отмечали в Минобороны России, ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire.
Бригада скорой помощи забирает раненных со школьного стадиона после ракетного удара ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода
Вчера, 08:57
 
ПроисшествияБелгородская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по ТЦ в Белгороде
 
 
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